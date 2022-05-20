Исмаили хочет расторгнуть контракт с Шахтером, но остаться в Европе
Опытный фулбек ранее собирался поучаствовать в товарищеских поединках «горняков»
32-летний левый защитник «Шахтера» Исмаили является одним из немногих бразильцев донецкого клуба, который никак не определится со своим будущим.
После начала российско-украинской войны легионер покинул Украину, но затем планировалось, что он примет участие в составе «Шахтера» в заграничных благотворительных матчах «горняков». Буквально в последний момент защитник решил отказаться от этой идеи и сейчас пребывает в поисках нового клуба.
Сообщается, что Исмаили хочет покинуть «Шахтер» свободным агентом, расторгнув контракт с клубом, который рассчитан еще на год.
В то же время, бразилец не планирует возвращаться на родину, несмотря на некоторые предложения, а хочет остаться в Европе.
Ранее сообщалось, что виды на Исмаили имел «Фенербахче», но стороны не смогли договориться по условиям сотрудничества.
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