Исмаили хочет расторгнуть контракт с Шахтером, но остаться в Европе

32-летний левый защитник «Шахтера» Исмаили является одним из немногих бразильцев донецкого клуба, который никак не определится со своим будущим.

После начала российско-украинской войны легионер покинул Украину, но затем планировалось, что он примет участие в составе «Шахтера» в заграничных благотворительных матчах «горняков». Буквально в последний момент защитник решил отказаться от этой идеи и сейчас пребывает в поисках нового клуба.

Сообщается, что Исмаили хочет покинуть «Шахтер» свободным агентом, расторгнув контракт с клубом, который рассчитан еще на год.

В то же время, бразилец не планирует возвращаться на родину, несмотря на некоторые предложения, а хочет остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что виды на Исмаили имел «Фенербахче», но стороны не смогли договориться по условиям сотрудничества.