Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исмаили хочет расторгнуть контракт с Шахтером, но остаться в Европе
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 12:03 |
994
1

Исмаили хочет расторгнуть контракт с Шахтером, но остаться в Европе

Опытный фулбек ранее собирался поучаствовать в товарищеских поединках «горняков»

20 мая 2022, 12:03 |
994
1
Исмаили хочет расторгнуть контракт с Шахтером, но остаться в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаили

32-летний левый защитник «Шахтера» Исмаили является одним из немногих бразильцев донецкого клуба, который никак не определится со своим будущим.

После начала российско-украинской войны легионер покинул Украину, но затем планировалось, что он примет участие в составе «Шахтера» в заграничных благотворительных матчах «горняков». Буквально в последний момент защитник решил отказаться от этой идеи и сейчас пребывает в поисках нового клуба.

Сообщается, что Исмаили хочет покинуть «Шахтер» свободным агентом, расторгнув контракт с клубом, который рассчитан еще на год.

В то же время, бразилец не планирует возвращаться на родину, несмотря на некоторые предложения, а хочет остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что виды на Исмаили имел «Фенербахче», но стороны не смогли договориться по условиям сотрудничества.

По теме:
Кендзера покинет Лех. У него конфликт с главным тренером
13 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА
Сергей ПАЛКИН: «Сделаем все, что в наших силах для победы в войне»
Исмаили Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник iG
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 20 мая 2022, 07:12 1
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира

С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 19 мая 2022, 23:58 1
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)

В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Мирча ЛУЧЕСКУ: «В ближайшее время в Киев мы не вернемся»
Футбол | 20.05.2022, 12:42
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В ближайшее время в Киев мы не вернемся»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В ближайшее время в Киев мы не вернемся»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
Футбол | 20.05.2022, 10:19
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Другие виды | 20.05.2022, 09:00
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Саша Денисов
Правильно. Нужно всем бежать из этой ржавой клетки 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
19.05.2022, 13:06
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
20.05.2022, 01:58 5
Футбол
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
Теперь ты управляешь Bayraktar – проверь свою точность в новой игре
Теперь ты управляешь Bayraktar – проверь свою точность в новой игре
18.05.2022, 11:07
Другие виды
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
19.05.2022, 10:38 33
Футбол
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
19.05.2022, 01:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем