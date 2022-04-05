Исмаили останется в Шахтере. Фенербахче не договорился с бразильцем

32-летний левый фулбек «Шахтера» Исмаили не перейдет в «Фенербахче», несмотря на слухи, которые активно циркулировали в прессе до этого.

Агент Исмаили действительно летал в Стамбул на переговоры с «желтыми канарейками», однако в итоге турецкий клуб решил отказаться от сделки.

«Фенербахче» смутила высокая стоимость, которую запрашивали за своего игрока «горняки», а также желание самого Исмаили получить минимум 2-летний контракт. В аспекте солидного возраста бразильца в стамбульском клубе решили, что подобная инвестиция не является выгодной.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА из-за войны, развязанной рашистами, открыли специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет действовать до 7 апреля.