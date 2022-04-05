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Исмаили останется в Шахтере. Фенербахче не договорился с бразильцем

Чтобы найти новый клуб у фулбека остается всего два дня

  • 05.04.2022 20:09
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Исмаили останется в Шахтере. Фенербахче не договорился с бразильцем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаили (справа)

32-летний левый фулбек «Шахтера» Исмаили не перейдет в «Фенербахче», несмотря на слухи, которые активно циркулировали в прессе до этого.

Агент Исмаили действительно летал в Стамбул на переговоры с «желтыми канарейками», однако в итоге турецкий клуб решил отказаться от сделки.

«Фенербахче» смутила высокая стоимость, которую запрашивали за своего игрока «горняки», а также желание самого Исмаили получить минимум 2-летний контракт. В аспекте солидного возраста бразильца в стамбульском клубе решили, что подобная инвестиция не является выгодной.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА из-за войны, развязанной рашистами, открыли специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет действовать до 7 апреля.

Источник — Fotospor

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 05.04.2022 20:13
    -1
    Исма легенда, мало того что футболист шикарный, так ещё и как человек супер!
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