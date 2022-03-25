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Фенербахче хочет подписать Исмаили. Известны подробности

На следующей неделе ожидается приезд агента футболиста в Стамбул

  • 25.03.2022 09:50
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Фенербахче хочет подписать Исмаили. Известны подробности
© ФК Шахтер. Исмаили

Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к подписанию 32-летнего левого фулбека «Шахтера» Исмаили.

«Желтые канарейки» уже пригласили агента футболиста на переговоры в Стамбул. Ожидается, что тот прибудет в Турцию на следующей неделе.

До этого агент Исмаили вел активные переговоры с бразильскими «Сантосом» и «Ботафого», однако не пришел к соглашению.

Отмечается, что ныне Исмаили через агента требует от нового клуба минимум двухлетний контракт с окладом в 2 миллиона евро за сезон. Также бразилец хочет заработать 200 тысяч евро за оставшиеся месяцы в текущем сезоне, но готов согласится на определенное уменьшение общей суммы, если ее часть будет ему выплачена сразу в виде подписного бонуса.

Контракт Исмаили с «Шахтером» действует до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt равна 3,5 миллионам евро.

Источник — Fotospor

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