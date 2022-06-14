Дарио СРНА: «Украинцы – настоящие патриоты, никто не просил трансфера»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал о ситуации в клубе в условиях войны с россией:

«Не знаю, насколько иностранцы сегодня готовы играть за «Шахтер». Я не уверен, что они приедут.

Украинцы – это настоящие патриоты. Никто даже не просил трансфера в другой клуб. Все хотят остаться играть за «Шахтер». Клуб постоянно в связи со всеми украинскими командами. Нужно найти компромисс и начинать чемпионат, чтобы показать всему миру, что в стране продолжается жизнь.

«Шахтер» будет представлять Украину в Лиге чемпионов. Это уже будет маленькая победа над агрессором россией. «Шахтер» уже во второй раз выгоняют из дома, а он жив, играет в Лиге чемпионов и не опускает руки. российские клубы не будут играть в еврокубках. Пусть смотрят футбол по телевизору, если у них еще останется такая возможность».