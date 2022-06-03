Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете

Французский «Лион» проявляет желание сохранить в составе 22-летнего бразильского вингера Тете, который весной был арендован у «Шахтера» до конца сезона.

«Шахтер» готов рассмотреть возможность полноценной продажи Тете летом, однако хочет получить за футболиста минимум 28 миллионов евро.

Эта сумма уже доведена до руководства «Лиона», которое считает ее завышенной, учитывая, что контракт Тете с «горняками» рассчитан до конца следующего года.

«Лион» попытается поторговаться с «Шахтером» и снизить цену на Тете, но не в пользу французов в этой ситуации может сыграть интерес к бразильцу со стороны куда более экономически мощного представителя АПЛ «Ньюкасла».

Тете провел 9 матчей за «Лион» в Лиге 1, в которых отличился 2 голами и 5 ассистами.