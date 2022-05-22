Ньюкасл следит за Тете, которого Шахтер арендовал Лиону
Англичане летом хотят существенно усилить атаку команды
Английский «Ньюкасл» присматривается к 22-летнему бразильскому вингеру Тете, который в настоящий момент на правах аренды из «Шахтера» пребывает во французском «Лионе».
В частности, представители «сорок» посетили один из последних матчей «Лиона», в котором одним из объектов их интереса выступил Тете.
«Лион» также не прочь оставить Тете в своих рядах на следующий сезон, однако для этого «ткачам» придется заплатить «Шахтеру» 15-20 миллионов евро, и пока неизвестно, найдут ли во французском клубе такие деньги.
Ранее сообщалось, что виды на Тете имел «Саутгемптон», но этот клуб отпугнули высокие требования бразильца по зарплате.
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