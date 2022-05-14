Саутгемптону интересен вингер Шахтера, препятствие – высокая зарплата

Английский «Саутгемптон» заинтересован в подписании 22-летнего правого вингера «Шахтера» Тете, который в настоящий момент на правах аренды выступает во Франции за «Лион».

«Святые» ведут переговоры по поводу приобретения Тете, но препятствием для трансфера могут стать высокие требования бразильца по заработной плате. Сообщается, что «Саутгемптон» всячески пытается соответствовать им, однако отнюдь не факт, что в итоге боссы дадут согласие на такую сделку.

Ранее сообщалось, что в услугах Тете также заинтересован «Вест Хэм», где бразильца видят заменой для уходящего летом украинца Андрея Ярмоленко.

В составе «Лиона» Тете успел провести 7 матчей в Лиге 1, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.