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  4. Саутгемптону интересен вингер Шахтера, препятствие – высокая зарплата
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 09:47 |
367
0

Саутгемптону интересен вингер Шахтера, препятствие – высокая зарплата

Тете летом может оказаться на Туманном Альбионе

14 мая 2022, 09:47 |
367
0
Саутгемптону интересен вингер Шахтера, препятствие – высокая зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Английский «Саутгемптон» заинтересован в подписании 22-летнего правого вингера «Шахтера» Тете, который в настоящий момент на правах аренды выступает во Франции за «Лион».

«Святые» ведут переговоры по поводу приобретения Тете, но препятствием для трансфера могут стать высокие требования бразильца по заработной плате. Сообщается, что «Саутгемптон» всячески пытается соответствовать им, однако отнюдь не факт, что в итоге боссы дадут согласие на такую сделку.

Ранее сообщалось, что в услугах Тете также заинтересован «Вест Хэм», где бразильца видят заменой для уходящего летом украинца Андрея Ярмоленко.

В составе «Лиона» Тете успел провести 7 матчей в Лиге 1, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

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Тете Шахтер Донецк Лион Саутгемптон трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
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Источник The Sun
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