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Англия
06 мая 2022, 16:28 | Обновлено 06 мая 2022, 16:29
803
0

Лидер Шахтера может стать одноклубником Ярмоленко

«Вест Хэм» заинтересован в подписании Тете

06 мая 2022, 16:28 | Обновлено 06 мая 2022, 16:29
803
0
Лидер Шахтера может стать одноклубником Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

22-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тете может стать одноклубником лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

В подписании талантливого вингера заинтересован лондонский «Вест Хэм», за который выступает Ярмоленко. «Молотобойцы» восхищены выступлениями Тете за «Лион», где он играет на правах аренды.

В трансфере Тете лично заинтересован главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Моес. Однако не исключено, что летом Ярмоленко покинет английский клуб, так что их пути с бразильцем могут все же не сойтись.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тете в 20 миллионов евро. В этом сезоне в активе футболиста 11 голов и 3 ассиста в 35 поединках во всех турнирах на клубном уровне.

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Вест Хэм Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Тете трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
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Источник talkSPORT
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