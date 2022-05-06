Лидер Шахтера может стать одноклубником Ярмоленко

22-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тете может стать одноклубником лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

В подписании талантливого вингера заинтересован лондонский «Вест Хэм», за который выступает Ярмоленко. «Молотобойцы» восхищены выступлениями Тете за «Лион», где он играет на правах аренды.

В трансфере Тете лично заинтересован главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Моес. Однако не исключено, что летом Ярмоленко покинет английский клуб, так что их пути с бразильцем могут все же не сойтись.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тете в 20 миллионов евро. В этом сезоне в активе футболиста 11 голов и 3 ассиста в 35 поединках во всех турнирах на клубном уровне.