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  4. Лиону придется заплатить Шахтеру за Тете от 15 до 20 миллионов евро
Украина. Премьер лига
15 мая 2022, 20:03 |
614
0

Лиону придется заплатить Шахтеру за Тете от 15 до 20 миллионов евро

Бразильским вингером довольны во Франции

15 мая 2022, 20:03 |
614
0
Лиону придется заплатить Шахтеру за Тете от 15 до 20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете (справа)

Руководство «Лиона» постарается сохранить в команде на будущее арендованного у «Шахтера» вингера Тете, который в начале июля должен будет вернуться в украинский клуб.

Главный тренер «ткачей» Петер Бос заинтересован в том, чтобы Тете остался в его команде, однако пока не готов сказать, удастся ли клубу договориться по выкупу контракта бразильца у «Шахтера».

По имеющейся информации, «Лиону» придется выплатить за Тете от 15 до 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Тете претендует английский «Саутгемптон», однако этот клуб пока не готов удовлетворить финансовые запросы самого футболиста.

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Источник Sport.fr
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