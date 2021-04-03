КАЙОДЕ: «Шахтер хотел продать меня в Китай. Я отказал, и начались проблемы»

По словам нигерийца, «горняки» хотели заработать на выгодной перепродаже футболиста

  • 03.04.2021 13:46
  • 1641 просмотр
  • 4 комментария
КАЙОДЕ: «Шахтер хотел продать меня в Китай. Я отказал, и начались проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оларенважу Кайоде

Форвард «Сивасспора» Оларенважу Кайоде, контракт которого принадлежит «Шахтеру», рассказал, как оказался в своем нынешнем клубе, и открыл любопытную деталь о проблемах с руководством «горняков» из-за отказа уехать в Китай.

«У меня были очень хорошие отношения с тренером, но из-за моего крупного трансфера из «Манчестер Сити» руководство «Шахтера» посчитало, что может заработать на моем ценнике, продав меня в Китай. Я отказался, поэтому у меня начались проблемы с руководством, после чего я попросил, чтобы меня отдали в аренду в мой нынешний клуб», - заявил Кайоде.

Напомним, «Шахтер» арендовал Кайоде у «Манчестер Сити» в начале марта 2018 года, а через несколько месяцев выкупил контракт форварда за 3 миллиона евро. Сезон-2019/20 нигериец провел в аренде в турецком «Газиантепе», а в сентябре минувшего года был отдан в аренду «Сивасспору», где в 29 матчах забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник — THISDAY LIVE

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 03.04.2021 14:32
    0
    Почему беженцы-лугандоны комментируют новости только про Динамо Киев, а свою ржавую помойку игнорируют?
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 03.04.2021 14:32
    +1
    Рыжие, они такие...
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 03.04.2021 14:08
    +2
    для кого то это откровение? рыжая бандитская мразь, она и есть мразь, ШЛЮХтьор
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 13:59
    +2
    Гівно, але навіть воно краще мораесів-ссиканів.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 03.04.2021 14:08
    +2
    для кого то это откровение? рыжая бандитская мразь, она и есть мразь, ШЛЮХтьор
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 13:59
    +2
    Гівно, але навіть воно краще мораесів-ссиканів.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 03.04.2021 14:32
    +1
    Рыжие, они такие...
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 03.04.2021 14:32
    0
    Почему беженцы-лугандоны комментируют новости только про Динамо Киев, а свою ржавую помойку игнорируют?
    Ссылка
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