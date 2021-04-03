КАЙОДЕ: «Шахтер хотел продать меня в Китай. Я отказал, и начались проблемы»

Форвард «Сивасспора» Оларенважу Кайоде, контракт которого принадлежит «Шахтеру», рассказал, как оказался в своем нынешнем клубе, и открыл любопытную деталь о проблемах с руководством «горняков» из-за отказа уехать в Китай.

«У меня были очень хорошие отношения с тренером, но из-за моего крупного трансфера из «Манчестер Сити» руководство «Шахтера» посчитало, что может заработать на моем ценнике, продав меня в Китай. Я отказался, поэтому у меня начались проблемы с руководством, после чего я попросил, чтобы меня отдали в аренду в мой нынешний клуб», - заявил Кайоде.

Напомним, «Шахтер» арендовал Кайоде у «Манчестер Сити» в начале марта 2018 года, а через несколько месяцев выкупил контракт форварда за 3 миллиона евро. Сезон-2019/20 нигериец провел в аренде в турецком «Газиантепе», а в сентябре минувшего года был отдан в аренду «Сивасспору», где в 29 матчах забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.