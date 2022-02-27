Хочет расторгнуть контракт с Шахтером. Витао обратился в ФИФА

Вслед за защитником могут последовать и другие бразильцы «горняков»

  • 27.02.2022 13:11
  • 4004 просмотра
  • 6 комментариев
Хочет расторгнуть контракт с Шахтером. Витао обратился в ФИФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

22-летний центральный защитник «Шахтера» Витао обратился в ФИФА, от которой просит помочь ему досрочно расторгнуть контракт с украинским клубом.

По информации источника, подобные действия планируют в ближайшее время предпринять и другие бразильские легионеры «Шахтера», однако на текущий момент подтверждение есть только по Витао.

Накануне сообщалось, что бразильские легионеры «Шахтера» покинули Украину. Эвакуироваться им помогло португальское посольство, которое также организовало отъезд из Киева экс-тренера «горняков» Паулу Фонсеки.

Контракт Витао с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года. Он перешел в украинский клуб из «Палмейраса» в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 27.02.2022 14:27
    +6
    Муґунот Уух, 27.02.2022 14:11
    надо сразу в ФИФА? напрямую с клубом нельзя было попробрвать договориться? думаю, Шахтер бы пошел навстречу в этрй ситуации
    Именно, ему сложно, а как тем кто в Украине сейчас? Скажи клубу напрямую так и так, мол пока аренда какая-то, а там посмотрим, это как вариант.
    Ссылка
    online
    Face Control, 27.02.2022 13:23
    +4
    В любом случае вот так просто и за бесплатно ничего не получится скорее всего, клуб за них всех отдал большие деньги, за некоторых очень большие, они сейчас уже не в Украине, им ничего не угрожает, так что пусть просто ждут. При любом раскладе всё не просто, а шакалов сейчас много, шакалов, которые за бесплатно хотят заполучить таких игроков. Как раз ФИФА и УЕФА должны помочь клубу, игрокам само собой тоже.
    Ссылка
    online
    Face Control, 27.02.2022 13:16
    +4
    Отдать в аренду на полгода-год, а там будет видно. Его, как и всех легионеров понять можно, однако всё не так просто, хотя если в контрактах всё это прописано хз.
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    online
    Муґунот Уух, 27.02.2022 14:11
    +2
    надо сразу в ФИФА? напрямую с клубом нельзя было попробрвать договориться? думаю, Шахтер бы пошел навстречу в этрй ситуации
    Ссылка
    online
    ABOBA, 27.02.2022 14:30
    +1
    Face Control, 27.02.2022 13:16
    Отдать в аренду на полгода-год, а там будет видно. Его, как и всех легионеров понять можно, однако всё не так просто, хотя если в контрактах всё это прописано хз.
    +++++ отдать всех игроков по арендам - лучшее решение
    Ссылка
    online
    Станіслав Б'ялковський, 27.02.2022 14:51
    0
    Гімнюк....мало заробив грошенят? Не дуже він і грав....а жаліється.... бразильці щось дуже перестрашені....думають лиш про себе.... може не всі бразильці такі...
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