Хочет расторгнуть контракт с Шахтером. Витао обратился в ФИФА

22-летний центральный защитник «Шахтера» Витао обратился в ФИФА, от которой просит помочь ему досрочно расторгнуть контракт с украинским клубом.

По информации источника, подобные действия планируют в ближайшее время предпринять и другие бразильские легионеры «Шахтера», однако на текущий момент подтверждение есть только по Витао.

Накануне сообщалось, что бразильские легионеры «Шахтера» покинули Украину. Эвакуироваться им помогло португальское посольство, которое также организовало отъезд из Киева экс-тренера «горняков» Паулу Фонсеки.

Контракт Витао с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года. Он перешел в украинский клуб из «Палмейраса» в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро.

Vitão, defesa central de 22 anos, irá entrar na Fifa para tentar a rescisão de contrato com o @FCShakhtar. Informação que chega é que, todos os jogadores Brasileiros do clube devem avançar na tentativa de rescindir. Até agora, só me foi confirmada, a situação do Vitão. pic.twitter.com/OhdOtChBAr