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  4. ИРАОЛА: «Забарный – особенный игрок, он сейчас на очень высоком уровне»
Англия
23 декабря 2024, 00:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:33
747
0

ИРАОЛА: «Забарный – особенный игрок, он сейчас на очень высоком уровне»

Коуч английского клуба «Борнмут» похвалил украинского защитника

23 декабря 2024, 00:21 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:33
747
0
ИРАОЛА: «Забарный – особенный игрок, он сейчас на очень высоком уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Забарный и Ираола

Главный тренер английского клуба «Борнмут» Андони Ираола рассказал об игре украинского защитника Ильи Забарного:

«Я считаю Илью особым игроком. Несмотря на его возраст, посмотрите, сколько матчей он уже сыграл за национальную сборную, сколько матчей провел сейчас в Премьер-лиге против топовых соперников. И еще он так вынослив – он играет за нас каждую минуту. Он выступает за сборную и тоже играет каждую минуту. В таком юном возрасте это не так легко, как кажется.

А еще я бы сказал, что он постоянно стремится совершенствоваться. Думаю, он много добавляет в свою игру. Он, конечно, значительно улучшил работу с мячом, пасы – длинные, короткие, средние, с высокой точностью. Собственно, это очень хорошо. И без мяча он отличный защитник.

Надеюсь, он продолжит прогрессировать. Будет еще труднее, потому что сейчас он на очень-очень высоком уровне. Но я вижу его отношение, правильное отношение, чтобы и дальше прибавлять в игре. Это, мне кажется, очень важно».

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Борнмут Английская Премьер-лига Андони Ираола Илья Забарный чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов Источник: Setanta Sports
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