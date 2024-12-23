ИРАОЛА: «Забарный – особенный игрок, он сейчас на очень высоком уровне»

Главный тренер английского клуба «Борнмут» Андони Ираола рассказал об игре украинского защитника Ильи Забарного:

«Я считаю Илью особым игроком. Несмотря на его возраст, посмотрите, сколько матчей он уже сыграл за национальную сборную, сколько матчей провел сейчас в Премьер-лиге против топовых соперников. И еще он так вынослив – он играет за нас каждую минуту. Он выступает за сборную и тоже играет каждую минуту. В таком юном возрасте это не так легко, как кажется.

А еще я бы сказал, что он постоянно стремится совершенствоваться. Думаю, он много добавляет в свою игру. Он, конечно, значительно улучшил работу с мячом, пасы – длинные, короткие, средние, с высокой точностью. Собственно, это очень хорошо. И без мяча он отличный защитник.

Надеюсь, он продолжит прогрессировать. Будет еще труднее, потому что сейчас он на очень-очень высоком уровне. Но я вижу его отношение, правильное отношение, чтобы и дальше прибавлять в игре. Это, мне кажется, очень важно».