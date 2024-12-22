Экс-хав Динамо экстренно завершил карьеру из-за серьезной личной проблемы

34-летний аргентинский атакующий полузащитник Факундо Бертольо, которого в Украине могут помнить по выступлениям за «Динамо» (6 матчей, 1 ассист) в начале минувшего десятилетия, неожиданно для многих завершил карьеру прямо посреди сезона.

С августа нынешнего года Бертольо играл в Греции за клуб второго дивизиона «Ираклис», имея весьма неплохие статистические показатели в сезоне (11 матчей, 3 гола, 4 ассиста), однако накануне стороны расторгли контракт.

В «Ираклисе» сообщили, что пошли навстречу просьбе Бертольо, и с понедельника трудовой договор аргентинца будет являться недействительным.

Сам Бертольо сообщил, что принял решение не только уйти из «Ираклиса», но и завершить профессиональную карьеру футболиста.

«К сожалению, пришло время попрощаться, так как из-за очень серьезной личной проблемы я вынужден вернуться в Аргентину и при этом прекратить играть в футбол. Я пришел к этому решению после тщательного обдумывания и предварительно исчерпав все остальные альтернативы. Я искренне благодарю всех в «Ираклисе» за понимание, которое они проявили, и я рад завершить свою карьеру в такой великой команде, как «Ираклис». Я желаю этому клубу всего наилучшего в оставшейся части сезона и уверен, что он сможет достичь своей цели», – заявил Бертольо.

Напомним, Бертольо летом 2010 года обошелся «Динамо» в 3,6 миллиона евро. Однако заиграть в столице Украины у аргентинца не удалось, и спустя шесть лет он покинул стан «бело-синих» свободным агентом, перебравшись в кипрский АПОЭЛ.