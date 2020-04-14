Топ-10 худших легионеров в истории Динамо

Назвав лучших игроков чемпионата Украины за все годы Независимости, переходим к следующей рубрике, в которой мы определим худших легионеров чемпионата. На этот раз определять будем не по позициям, а по клубам. Начинаем с «Динамо».

За годы Независимости через «сито» киевского «Динамо» прошла целая армия легионеров. Поначалу их было мало, раз, два и обчелся, но с начала нулевых годов футболистов из зарубежья становилось все больше и больше. Зачастую динамовским селекционерам удавалось находить настоящих бриллиантов. Как, например, Белькевича, Каладзе, Черната или Ринкона. Но бывало и такое, когда трансферы легионеров завершались полным фиаско.

Сейчас мы вспомним тех иностранцев, которые у болельщиков «бело-синего» клуба ассоциируются не с восхищением, а в первую очередь с изжогой. Не в последнюю очередь - из-за несбывшихся ожиданий, и несоответствия таких критериев, как цена-качество.

10. Леандро Машаду

Бразилия

Годы карьеры: 2002-2003

Первый в истории легионер «Динамо» из Бразилии. Первый трансфер, совершенный новоиспеченным президентом «бело-синих» Игорем Суркисом. По слухам, украинский клуб за этого форварда заплатил «Фламенго» порядка миллиона долларов. Приход Машаду в чемпионат Украины и в частности в «Динамо» был обставлен с помпой среднего украинского футбольного «барокко». Машаду был объявлен – ни много, ни мало – наследником славы Зико и Ромарио.

Леандро таки удалось войти в историю «Динамо» - он забил тысячный гол киевской команды в официальных матчах (времен Независимости). Это случилось в матче квалификации Лиги чемпионов против «Пюника». Всего за «Динамо» он отыграл 11 матчей, забил 4 мяча. Может, он бы и дольше задержался в Киеве, но, по слухам, его жене не понравился украинский климат, и она потребовала от своего благоверного убираться восвояси. Тот упирался недолго. В 2003 году он был продан в португальскую «Санта-Клару» ориентировочно за 500 тысяч долларов.

9. Харрисон Отальваро/Хосе Морено

Колумбия

Годы карьеры: 2006

В данном случае не хочется ни злословить, ни танцевать на «костях». Давайте лучше вспомним, что по поводу перехода этой сладкой колумбийской парочки в «Динамо» говорил в свое время президент «бело-синих» Игорь Суркис: «Мы внимательно следили за обоими игроками и приняли решение, о котором, надеюсь, не пожалеем. Жаль, конечно, что наши колумбийские легионеры в ближайшие месяцы не смогут быть задействованы в играх чемпионата Украины, но есть основания рассчитывать на них в групповом турнире Лиги чемпионов». И они сыграли в групповом турнире ЛЧ: против «Стяуа». Тот поединок стал их первой и последней пробой пера в «Динамо». После разгромного поражения от «Стяуа» в Киеве 1:4, обоим колумбийцам быстро указали на дверь.

8. Витор Буэно

Бразилия

Годы карьеры: 2018–2019

Одна радость: бразильского полузащитника «Динамо» не покупало, а лишь взяло в аренду у «Сантоса». На два года. С правом выкупа за десять миллионов евро. Что это за футболист, каковы его возможности и зачем он «бело-синим» - поклонники киевской команды так и не поняли. За все время, проведенное в «Динамо», этот товарищ провел лишь два неполных матча. И отбыл обратно в Бразилию – в «Сан-Паулу». За его трансфер киевляне никому ничего не платили, но, в то же время, по слухам, зарплата этого динамовского дармоеда составляла порядка ста тысяч евро в месяц.

7. Андрес Эскобар

Колумбия

Годы карьеры: 2011–2016

Этот полузащитник появился в киевском клубе в августе 2011-го. И, понятное дело, с обязательным в таких случаях антуражем: молодой (19 лет), перспективный, будущая надежда. За эту надежду молодежной сборной Колумбии киевский клуб отвалил больше двух миллионов долларов – сумма не ахти какая, но на выходе она превратилась в настоящий пшик. За «Динамо» Эскобар не провел ни одного поединка, хотя числился в команде долгие пять лет. Отправлялся в многочисленные аренды, но они его не «исправили» - в «Динамо» он так и не заиграл.

6. Александр Филимонов

Россия

Годы карьеры: 2001–2002

Инициатором приглашения голкипера в Киев был лично президент «Динамо» Игорь Суркис. Игорь Михайлович порекомендовал тогдашнему наставнику команды Валерию Лобановскому обратить свой взор на экс-вратаря «Спартака». В «Динамо» на тот момент у СаШо были всяческие проблемы, Рева, как казалось, не дотягивал до уровня первого голкипера, вот и решили пригласить Филимонова. По воспоминаниям российского стража ворот, ему очень понравился прием, устроенный в его честь в Киеве. Однако отработать щедрые авансы Александру так и не удалось. Ему давали шанс проявить себя – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, но он постоянно «лажал». Сыграв в общей сложности девять матчей за «Динамо», Филимонов вернулся в чемпионат России – в «Уралан».

5. Нико Кранчар

Хорватия

Годы карьеры: 2012–2015

Самый молодой капитан в истории загребского «Динамо», самый дорогой внутренний трансфер в хорватском футболе, одна из главных надежд сборной Хорватии. В составе «Хайдука» стал чемпионом страны, затем пошел на повышению в Англию. Сначала играл в «Портсмуте», затем перешел в «Тоттенхэм». В Лондоне провел здорово один сезон, но потом не сложилось, и за семь миллионов евро Нико отправился покорять столицу Украины. Мощный, фактурный атакующий полузащитник, с хорошим ударом и видением поля. Он мог стать лидером «Динамо», так как имел и задатки хорошие, и родословную соответственную. Но в Киеве у него не задалось – провел лишь тринадцать поединков за первую команду. В январе 2016-го «Динамо» и Кранчар наконец-то разорвали свои неудачные отношения.

4. Роберто Нанни

Аргентина

Годы карьеры: 2003–2007

Футболист-призрак. Пришел в «Динамо» в статусе одного из лучших аргентинских форвардов. На презентации в 2003 году запомнился широкой белозубой улыбкой и не менее экстравагантным костюмом. За Нанни «бело-синие» заплатили почти четыре миллиона евро. На то время – очень неплохая сумма. Даже больше: очень хорошая сумма – рекорд для тогдашнего «Динамо». Аргентинец был заявлен за киевлян в конце августа 2003-го, то есть, уже после окончания периода летних дозаявок. Поэтому первое время Нанни пришлось играть за «Динамо-2». Но уже в тех матчах было видно, что ни техники, ни скорости, ни тем более «физики» у этого парня нет. За основу «Динамо» он сыграл лишь один матч. Так как контракт с динамовцами был подписан на четыре года, долго скитался по арендам. И лишь в августе 2008-го, в статусе свободного агента, вернулся на Родину.

3. Факундо Бертольо

Аргентина

Годы карьеры: 2010–2016

«Мы следили за футболистом на протяжении всего чемпионата. Бертольо провел его на достаточно высоком уровне. Наши селекционеры находились в Аргентине на протяжении 2,5 месяцев, посмотрели достаточное количество матчей с его участием, по итогам которых сделали хорошее заключение. А вызов Бертольо в сборную Аргентины лишь подтвердил сделанные нами выводы. Он выступал далеко не в самой сильной команде, но при этом у него великолепная пресса, и он является один из самых перспективных игроков своей страны. У нас были очень долгие переговоры с руководством клуба, а вот с футболистом у нас не возникло абсолютно никаких проблем. Бертольо хочет играть на более высоком уровне и проявить себя. Он, безусловно, талантливый футболист, а задача главного тренера — помочь новичку поскорее адаптироваться в команде.

Со своей стороны я быстро подберу комфортабельное жилье, ведь наверняка в ближайшее время к нему в гости приедут родственники, машину и т.д. Дня нас главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался и показывал тот уровень футбола, который он показывал в своем бывшем клубе. Думаю, Бертольо сходу вольется в команду и будет игроком основного состава. Скажу лишь, что именно на эту позицию Бертольо был для нас приоритетом № 1», - это большая цитата из интервью президента «Динамо» Игоря Суркиса. На выходе получили следующее: Бертольо провел за «Динамо» лишь четыре игры. За его трансфер было заплачено больше четырех миллионов евро.

2. Марко Рубен

Аргентина/Испания

Годы карьеры: 2012–2016

В «Динамо» пришел в 26 лет, из испанского «Вильярреала». Не самый плохой возраст для нападающего, не из самого плохого клуба. Казалось, что Рубен способен усилить «Динамо». Ну, или хотя бы не провалиться. До прихода в Киев он немало забивал, был на виду в своих клубах. Да и цена трансфера – восемь миллионов евро – предполагала, что «бело-синие» получили как минимум не кота в мешке. Но не сложилось. За «Динамо» Марко провел лишь 11 матчей, в которых забил один мяч. Дальше последовали привычные в подобных случаях аренды, и не менее логичный разрыв - в 2016-м.

1. Андре

Бразилия

Годы карьеры: 2010 – 2012

19-летний бразильский полузащитник переходил в газзаевское «Динамо» не только в качестве перспективного и амбициозного, но и за почти девять миллионов евро. Представляя новичка, президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что бразилец пришел в «Динамо» всерьез и надолго. Увы, заиграть в Киеве бывший талант «Сантоса» так и не смог. Его удел – девять неполных матчей в составе «Динамо». Киевляне попытались отдать парня в аренду в «Бордо», но и там мимо кассы. Поняв, что с этого трансфера ничего путного не будет, за пять с половиной миллионов евро «Динамо» продало Андре «Атлетико Минейро».

Валерий ВАСИЛЕНКО