Лучшие из лучших. Топ-10 центрфорвардов чемпионата Украины

Завершаем итожить лучших из лучших футболистов нашего чемпионата списком топовых центрфорвардов. Список получился на загляденье. Впрочем, судить снова вам. Но на этом точку не ставим. Вишенка на торте – топ-десятка тренеров нашего чемпионата. Обязательно дождитесь.

10. Александр Гайдаш

Клубы: «Таврия», «Металлург» М

Годы карьеры: 1992–2003

Один из лучших бомбардиров эпохи становления отечественного чемпионата. Имел очень хорошие данные – отличную скорость, неплохую технику и отменную игру головой. Но на его карьеру большой отпечаток наложили травмы. Достаточно рано переболел ревматизмом, болезнью Боткина. Попал в автокатастрофу – сломал ключицу.

Но Гайдаш стоически переносил эти неприятности. Стал одним из лучших футболистов «Таврии» в отечественной истории. Из симферопольской команды уходил трижды. И трижды возвращался. В чемпионатах Украины забил 95 мячей.

9. Иван Гецко

Клубы: «Черноморец», «Днепр», «Кривбасс», «Карпаты», «Металлист»

Годы карьеры: 1992–2002

Выбора у Ивана Гецко по поводу будущей профессии не было: его отец был футболистом, выступал во Второй союзной лиге. По его стопам пошел и Иван. Причем быстро так пошел. Уже в 20 лет молодым форвардом интересовались «Шахтер» и «Черноморец». Одесситы оказались более настойчивыми, и Иван оказался в «Черноморце». Там он сразу влился в основу. Молодого форварда приглашали в состав сборной СССР, на него имели виды сразу несколько итальянских клубов. Но в итоге он оказался в Израиле. А еще поиграл в чемпионате России.

В 1997 году вернулся в Украину – защищал цвета «Днепра». Наиболее заметный след оставил в «Карпатах». Автор первого хет-трика и покера в чемпионатах страны. А еще автор первого в истории забитого мяча за сборную Украины. Он был ярким форвардом таранного типа, с отменным голевым чутьем и умением хорошо играть головой. А еще он отлично исполнял штрафные удары.

8. Тимерлан Гусейнов

Клубы: «Заря», «Черноморец», «Спартак» С

Годы карьеры: 1992–2002

Интересное было время – первые чемпионаты нашей футбольной Независимости. Например, нападающий «Зари» Тимерлан Гусейнов за два первых сезона забил за луганскую команду 21 мяч. Весьма неплохой показатель. Но на третий сезон в «Заре» не остался: луганский клуб взял курс на омоложение, поэтому Гусейнов ему оказался ненужным. И он бесплатно перебрался в «Черноморец». В Одессе Гусейнов на долгие семь лет стал не только главным забивалой, но и настоящим кумиром болельщиков. А еще – самым результативным футболистом «моряков» в истории команды. Форвард с отменным голевым чутьем, хорошей скоростью и ударом, отлично играющий головой – вот его отличительные черты. С одесситами Гусейнов выиграл Кубок Украины и «серебро» национального чемпионата. Дважды становился лучшим бомбардиром первенств – в 1994 и 1996 годах. Первый среди украинских футболистов, кому удалось забить сто мячей в официальных матчах.

7. Александр Гладкий

Клубы: «Металлист», «Арсенал» Х, «Харьков», «Шахтер», «Днепр», «Карпаты», «Черноморец», «Динамо»

Годы карьеры: 2004 – 2018

Человек штрафной площадки. Оказаться в нужное время в нужном месте – вот одна из двух главных добродетелей Гладкого. А вторая – отличная игра головой. Несмотря на все-таки ограниченный технический потенциал, за свою карьеру в украинском чемпионате он успел забить более сотни мячей. А еще Гладкий – один из немногих в нашем футболе, кто сумел поиграть сразу в пяти наиболее известных отечественных клубах: «Металлисте», «Шахтере», «Днепре», «Черноморце» и «Динамо».

Правда, в «Динамо» он не столько играл, сколько мучился. А вот в составе «Шахтера» стал двукратным чемпионом Украины, победителем Кубка УЕФА. Из Донецка в «Днепр» он переходил за семь миллионов евро. Сейчас его услуги оцениваются значительно дешевле.

6. Жуниор Мораес

Клубы: «Металлург» Д, «Динамо», «Шахтер»

Годы карьеры: 2011 – н.в.

Сквозь тернии – к звездам: таковой оказалась карьера этого нападающего в чемпионате Украины. В наш чемпионат Мораес попал из Румынии, где выступал за «Глорию». Трансфер бразильского форварда в команду из Бистрицы обошелся его бывшему клубу всего в десять тысяч евро. В «Глории» за два сезона бразилец забил 18 мячей, чем привлек внимание более сильных клубов. В итоге он оказался в донецком «Металлурге». Но уже за полтора миллиона долларов. Однако дебютировать в своей новой команде Мораес не успел – был откомандирован в болгарский ЦСКА. И лишь после года, проведенного в софийской команде, Мораес вернулся в Донецк. В «Металлурге» он подтвердил свой бомбардирский талант, забив 35 мячей. И снова он привлек внимание более сильных клубов.

После окончания контракта с «металлургами» на правах свободного агента он перешел в «Динамо», заключив с киевлянами трехлетний контракт. В Киеве тоже немало забивал. После завершения срока соглашения с «бело-голубыми» перебрался в «Шахтер». Этот переход сопровождался скандалом, так как Мораес якобы обещал президенту «Динамо» и партнерам по команде, что продолжит контракт с киевским клубом. В донецком клубе он стал забивать еще больше. В последних четырех сезонах Мораес – лучший форвард чемпионата Украины. Принял украинское гражданство, заигран за нашу сборную, с которой пробился на Евро-2020.

5. Евгений Селезнев

Клубы: «Шахтер», «Арсенал» К, «Днепр»

Годы карьеры: 2002–2016

Не особо техничный, не обладающий сверхзвуковой скоростью, визуально имеющий проблемы с лишним весом – вот таким иногда казался этот форвард. Но по морально-волевым, умению сыграть головой, прочувствовать момент или продавить защитника – ему практически не было равных в нашем чемпионате. Украинская карьера Селезнева вместилась в трех клубах. И лишь в «Арсенал» он вошел единожды. А вот между «Шахтером» и «Днепром» метался постоянно. Так и не прибившись в итоге к одному из этих берегов.

В команде Луческу «Селя» стал победителем Кубка УЕФА и чемпионом страны, хотя играл нечасто: иногда проигрывал конкуренцию, иногда по причине своего вздорного характера. В «Днепре» Евгений стал безальтернативным игроком основы, одним из лидеров команды. Внес огромный вклад в выход «Днепра» в финал Лиги Европы в 2015 году. После того, как «Днепр» начал «валиться», транзитом через «Кубань» снова вернулся в «Шахтер». Но отношения с новым рулевым дончан Фонсекой не сложились, и в 2016-м Селезнев навсегда покинул «Шахтер». На данный момент защищает цвета турецкого «Бурсаспора». За сборную страны провел 58 матчей, забил 11 мячей.

4. Максим Шацких

Клубы: «Динамо», «Арсенал» К, «Черноморец», «Говерла»

Годы карьеры: 1999–2015

Его брали на место Андрея Шевченко, когда тот ушел в «Милан». Вторым Шевченко пришедший из калининградской «Балтики» форвард не стал. Он стал первым Максимом Шацких. На этого нападающего претендовал еще и московский «Спартак», но киевские динамовцы оказались более настойчивыми. К тому же, Макс хотел играть под руководством Лобановского. Старт в новой команде для Шацких – лучше не придумаешь: дубль в матче квалификации Лиги чемпионов против «Жальгириса». В составе «Динамо» Шацких выиграл все, что можно выиграть на внутренней арене, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Быстрый форвард, умеющий сыграть на опережение, с поставленным сильным ударом, неплохо играющий головой. Он мог забить нереальный по красоте гол, а мог и промазать в пустые ворота. Но киевские болельщики его очень любили.

В бытность тренером «Динамо» Семина потерял место в основе. Но прощальный матч для Шацких Семин не устроил, хоть болельщики и требовали выпустить на поле «Истребителя». После «Динамо» успешно играл в «Арсенале». Завершил карьеру в «Говерле». На данный момент – лучший в истории чемпионатов Украины бомбардир – 124 мяча.

3. Луис Адриано

Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2007–2015

Лучший бомбардир в истории «Шахтера» - 128 голов. С донецкой командой выиграл шесть чемпионатов Украины, четыре Кубка страны. За «горняков» этот бразилец верой и правдой играл девять сезонов. В Донецке Луис Адриано появился в 19 лет. Но уже в статусе молодой звезды. В составе бразильского «Интернасионаля» он стал победителем клубного чемпионата мира. На него имели виды клубы из Западной Европы, но бразилец оказался в «Шахтере». Стать игроком основного состава в команде Луческу Луису удалось не сразу. В двух первых сезонах он был игроком ротации.

Переломным для него стал чемпионат 2008/2009. В том сезоне бразильский форвард стал регулярно играть за дончан. А еще он внес весомый вклад в победу «горняков» в финале Кубка УЕФА, забив один из двух мячей «Вердеру». Его отличали недюжинная работоспособность, хорошая скорость, отменный удар. А еще он мог и ассистировать партнерам. Лучший форвард чемпионата Украины начала-середины десятых. Из «Шахтера» ушел в «Милан».

2. Виктор Леоненко

Клубы: «Динамо», ЦСКА, «Закарпатье»

Годы карьеры: 1992–2002

Лучший нападающий чемпионата Украины «дошевченковской» эпохи. В «Динамо» из столицы Украины попал из столицы России. Тоже из «Динамо». В 1992 году. В том переходе до сих пор много белых пятен. Из-за трансфера Леоненко был огромный скандал, футболист был длительное время дисквалифицирован, поэтому и не смог сыграть в финальном поединке первого чемпионата Украины против «Таврии». Зато последующие сезоны прошли под знаком Леоненко. Виктор признавался лучшим футболистом страны три года подряд – с 1992 по 1994-й. Наиболее памятные его мячи – «дубли» в ворота «Спартака» в групповом турнире Лиги чемпионов, и «Барселоне» - в квалификации ЛЧ. Как форвард умел практически все. И даже больше. Такого технаря, как Леон, в нашем футболе долго не было.

С приходом в «Динамо» Лобановского потерял место в основе. Не в последнюю очередь из-за нежелания дружить со спортивным режимом. Посему был переведен в дубль. Доигрывал в ЦСКА и «Закарпатье». До конца так и не смог раскрыть свой богатый потенциал. Сейчас работает экспертом на телеканале «Футбол».

1. Андрей Шевченко

Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 1993 – 1999, 2009 – 2012

«Царь, очень приятно». Как Андрея только не называли на Западе: и «дьявол с Востока», и «белый Роналдо», и просто «Царь». Но для всех нас он был просто Шевой. А еще – лучшим украинским футболистом времен Независимости. Без вариантов. Первые футбольные шаги делал в качестве опорного полузащитника. Но быстро был переквалифицирован в форварда. В первой команде «Динамо» дебютировал в 18 лет. И если в чемпионате страны этот дебют прошел не очень заметно, то в Лиге чемпионов – еще как заметно: Андрей забил гол «Баварии». После игры представители мюнхенского клуба сулили «Динамо» золотые горы за этого форварда. Но его никто не отпустил. И на четыре сезона Шевченко стал главной звездой «Динамо», главной атакующей мощью.

Особенно Шева расцвел после возвращения Лобановского в Киев. В 1997 году – его незабываемый хет-трик в ворота «Барселоны» в ЛЧ, спустя год он был признан лучшим форвардом сезона в Лиге чемпионов, когда дошел до полуфинала Лиги. Андрей переписал наше восприятие форварда; он одним из первых нападающих начал отрабатывать в обороне, активно включаясь в контрпрессинг. По технике работы с мячом мог поспорить с Леоненко, а вот во всех остальных компонентах игры он был и остается лучшим украинским футболистом. В 1999-м за шальные на тот момент 25 миллионов долларов перешел в «Милан», стал легендой «россо-нери». В 2009-м вернулся в «Динамо», где и завершил карьеру. За сборную страны провел 111 матчей, забил 48 голов (рекорд). С 2016-го – главный тренер сборной Украины. Под его руководством «сине-желтые» вышли на Евро-2020.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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