Лучшие из лучших. Топ-10 центрфорвардов чемпионата Украины

«Селя», «Истребитель», натурализованный бразилец, «Леон-киллер» и просто «Царь»

  • 11.04.2020 00:37
  • 601 просмотр
  • 6 комментариев
Лучшие из лучших. Топ-10 центрфорвардов чемпионата Украины
© ФК Динамо. Андрей Шевченко

Завершаем итожить лучших из лучших футболистов нашего чемпионата списком топовых центрфорвардов. Список получился на загляденье. Впрочем, судить снова вам. Но на этом точку не ставим. Вишенка на торте – топ-десятка тренеров нашего чемпионата. Обязательно дождитесь.

10. Александр Гайдаш

Клубы: «Таврия», «Металлург» М
Годы карьеры: 1992–2003

Один из лучших бомбардиров эпохи становления отечественного чемпионата. Имел очень хорошие данные – отличную скорость, неплохую технику и отменную игру головой. Но на его карьеру большой отпечаток наложили травмы. Достаточно рано переболел ревматизмом, болезнью Боткина. Попал в автокатастрофу – сломал ключицу.

Но Гайдаш стоически переносил эти неприятности. Стал одним из лучших футболистов «Таврии» в отечественной истории. Из симферопольской команды уходил трижды. И трижды возвращался. В чемпионатах Украины забил 95 мячей.

9. Иван Гецко

Клубы: «Черноморец», «Днепр», «Кривбасс», «Карпаты», «Металлист»
Годы карьеры: 1992–2002

Выбора у Ивана Гецко по поводу будущей профессии не было: его отец был футболистом, выступал во Второй союзной лиге. По его стопам пошел и Иван. Причем быстро так пошел. Уже в 20 лет молодым форвардом интересовались «Шахтер» и «Черноморец». Одесситы оказались более настойчивыми, и Иван оказался в «Черноморце». Там он сразу влился в основу. Молодого форварда приглашали в состав сборной СССР, на него имели виды сразу несколько итальянских клубов. Но в итоге он оказался в Израиле. А еще поиграл в чемпионате России.

В 1997 году вернулся в Украину – защищал цвета «Днепра». Наиболее заметный след оставил в «Карпатах». Автор первого хет-трика и покера в чемпионатах страны. А еще автор первого в истории забитого мяча за сборную Украины. Он был ярким форвардом таранного типа, с отменным голевым чутьем и умением хорошо играть головой. А еще он отлично исполнял штрафные удары.  

8. Тимерлан Гусейнов

Клубы: «Заря», «Черноморец», «Спартак» С
Годы карьеры: 1992–2002

Интересное было время – первые чемпионаты нашей футбольной Независимости. Например, нападающий «Зари» Тимерлан Гусейнов за два первых сезона забил за луганскую команду 21 мяч. Весьма неплохой показатель. Но на третий сезон в «Заре» не остался: луганский клуб взял курс на омоложение, поэтому Гусейнов ему оказался ненужным. И он бесплатно перебрался в «Черноморец». В Одессе Гусейнов на долгие семь лет стал не только главным забивалой, но и настоящим кумиром болельщиков. А еще – самым результативным футболистом «моряков» в истории команды. Форвард с отменным голевым чутьем, хорошей скоростью и ударом, отлично играющий головой – вот его отличительные черты. С одесситами Гусейнов выиграл Кубок Украины и «серебро» национального чемпионата. Дважды становился лучшим бомбардиром первенств – в 1994 и 1996 годах. Первый среди украинских футболистов, кому удалось забить сто мячей в официальных матчах. 

7. Александр Гладкий

Клубы: «Металлист», «Арсенал» Х, «Харьков», «Шахтер», «Днепр», «Карпаты», «Черноморец», «Динамо»
Годы карьеры: 2004 – 2018

Человек штрафной площадки. Оказаться в нужное время в нужном месте – вот одна из двух главных добродетелей Гладкого. А вторая – отличная игра головой. Несмотря на все-таки ограниченный технический потенциал, за свою карьеру в украинском чемпионате он успел забить более сотни мячей. А еще Гладкий – один из немногих в нашем футболе, кто сумел поиграть сразу в пяти наиболее известных отечественных клубах: «Металлисте», «Шахтере», «Днепре», «Черноморце» и «Динамо».

Правда, в «Динамо» он не столько играл, сколько мучился. А вот в составе «Шахтера» стал двукратным чемпионом Украины, победителем Кубка УЕФА. Из Донецка в «Днепр» он переходил за семь миллионов евро. Сейчас его услуги оцениваются значительно дешевле.    

6. Жуниор Мораес

Клубы: «Металлург» Д, «Динамо», «Шахтер»
Годы карьеры: 2011 – н.в.

Сквозь тернии – к звездам: таковой оказалась карьера этого нападающего в чемпионате Украины. В наш чемпионат Мораес попал из Румынии, где выступал за «Глорию». Трансфер бразильского форварда в команду из Бистрицы обошелся его бывшему клубу всего в десять тысяч евро. В «Глории» за два сезона бразилец забил 18 мячей, чем привлек внимание более сильных клубов. В итоге он оказался в донецком «Металлурге». Но уже за полтора миллиона долларов. Однако дебютировать в своей новой команде Мораес не успел – был откомандирован в болгарский ЦСКА. И лишь после года, проведенного в софийской команде, Мораес вернулся в Донецк. В «Металлурге» он подтвердил свой бомбардирский талант, забив 35 мячей. И снова он привлек внимание более сильных клубов.

После окончания контракта с «металлургами» на правах свободного агента он перешел в «Динамо», заключив с киевлянами трехлетний контракт. В Киеве тоже немало забивал. После завершения срока соглашения с «бело-голубыми» перебрался в «Шахтер». Этот переход сопровождался скандалом, так как Мораес якобы обещал президенту «Динамо» и партнерам по команде, что продолжит контракт с киевским клубом. В донецком клубе он стал забивать еще больше. В последних четырех сезонах Мораес – лучший форвард чемпионата Украины. Принял украинское гражданство, заигран за нашу сборную, с которой пробился на Евро-2020.   

5. Евгений Селезнев

Клубы: «Шахтер», «Арсенал» К, «Днепр»
Годы карьеры: 2002–2016

Не особо техничный, не обладающий сверхзвуковой скоростью, визуально имеющий проблемы с лишним весом – вот таким иногда казался этот форвард. Но по морально-волевым, умению сыграть головой, прочувствовать момент или продавить защитника – ему практически не было равных в нашем чемпионате. Украинская карьера Селезнева вместилась в трех клубах. И лишь в «Арсенал» он вошел единожды. А вот между «Шахтером» и «Днепром» метался постоянно. Так и не прибившись в итоге к одному из этих берегов.

В команде Луческу «Селя» стал победителем Кубка УЕФА и чемпионом страны, хотя играл нечасто: иногда проигрывал конкуренцию, иногда по причине своего вздорного характера. В «Днепре» Евгений стал безальтернативным игроком основы, одним из лидеров команды. Внес огромный вклад в выход «Днепра» в финал Лиги Европы в 2015 году. После того, как «Днепр» начал «валиться», транзитом через «Кубань» снова вернулся в «Шахтер». Но отношения с новым рулевым дончан Фонсекой не сложились, и в 2016-м Селезнев навсегда покинул «Шахтер». На данный момент защищает цвета турецкого «Бурсаспора». За сборную страны провел 58 матчей, забил 11 мячей.

4. Максим Шацких

Клубы: «Динамо», «Арсенал» К, «Черноморец», «Говерла»
Годы карьеры: 1999–2015

Его брали на место Андрея Шевченко, когда тот ушел в «Милан». Вторым Шевченко пришедший из калининградской «Балтики» форвард не стал. Он стал первым Максимом Шацких. На этого нападающего претендовал еще и московский «Спартак», но киевские динамовцы оказались более настойчивыми. К тому же, Макс хотел играть под руководством Лобановского. Старт в новой команде для Шацких – лучше не придумаешь: дубль в матче квалификации Лиги чемпионов против «Жальгириса». В составе «Динамо» Шацких выиграл все, что можно выиграть на внутренней арене, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Быстрый форвард, умеющий сыграть на опережение, с поставленным сильным ударом, неплохо играющий головой. Он мог забить нереальный по красоте гол, а мог и промазать в пустые ворота. Но киевские болельщики его очень любили.

В бытность тренером «Динамо» Семина потерял место в основе. Но прощальный матч для Шацких Семин не устроил, хоть болельщики и требовали выпустить на поле «Истребителя». После «Динамо» успешно играл в «Арсенале». Завершил карьеру в «Говерле». На данный момент – лучший в истории чемпионатов Украины бомбардир – 124 мяча.  

3. Луис Адриано

Клуб: «Шахтер»
Годы карьеры: 2007–2015

Лучший бомбардир в истории «Шахтера» - 128 голов. С донецкой командой выиграл шесть чемпионатов Украины, четыре Кубка страны. За «горняков» этот бразилец верой и правдой играл девять сезонов. В Донецке Луис Адриано появился в 19 лет. Но уже в статусе молодой звезды. В составе бразильского «Интернасионаля» он стал победителем клубного чемпионата мира. На него имели виды клубы из Западной Европы, но бразилец оказался в «Шахтере». Стать игроком основного состава в команде Луческу Луису удалось не сразу. В двух первых сезонах он был игроком ротации.

Переломным для него стал чемпионат 2008/2009. В том сезоне бразильский форвард стал регулярно играть за дончан. А еще он внес весомый вклад в победу «горняков» в финале Кубка УЕФА, забив один из двух мячей «Вердеру». Его отличали недюжинная работоспособность, хорошая скорость, отменный удар. А еще он мог и ассистировать партнерам. Лучший форвард чемпионата Украины начала-середины десятых. Из «Шахтера» ушел в «Милан».

2. Виктор Леоненко

Клубы: «Динамо», ЦСКА, «Закарпатье»
Годы карьеры: 1992–2002

Лучший нападающий чемпионата Украины «дошевченковской» эпохи. В «Динамо» из столицы Украины попал из столицы России. Тоже из «Динамо».  В 1992 году. В том переходе до сих пор много белых пятен. Из-за трансфера Леоненко был огромный скандал, футболист был длительное время дисквалифицирован, поэтому и не смог сыграть в финальном поединке первого чемпионата Украины против «Таврии». Зато последующие сезоны прошли под знаком Леоненко. Виктор признавался лучшим футболистом страны три года подряд – с 1992 по 1994-й. Наиболее памятные его мячи – «дубли» в ворота «Спартака» в групповом турнире Лиги чемпионов, и «Барселоне» - в квалификации ЛЧ. Как форвард умел практически все. И даже больше. Такого технаря, как Леон, в нашем футболе долго не было.

С приходом в «Динамо» Лобановского потерял место в основе. Не в последнюю очередь из-за нежелания дружить со спортивным режимом. Посему был переведен в дубль. Доигрывал в ЦСКА и «Закарпатье». До конца так и не смог раскрыть свой богатый потенциал. Сейчас работает экспертом на телеканале «Футбол».  

1. Андрей Шевченко

Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 1993 – 1999, 2009 – 2012

«Царь, очень приятно». Как Андрея только не называли на Западе: и «дьявол с Востока», и «белый Роналдо», и просто «Царь». Но для всех нас он был просто Шевой. А еще – лучшим украинским футболистом времен Независимости. Без вариантов. Первые футбольные шаги делал в качестве опорного полузащитника. Но быстро был переквалифицирован в форварда. В первой команде «Динамо» дебютировал в 18 лет. И если в чемпионате страны этот дебют прошел не очень заметно, то в Лиге чемпионов – еще как заметно: Андрей забил гол «Баварии». После игры представители мюнхенского клуба сулили «Динамо» золотые горы за этого форварда. Но его никто не отпустил. И на четыре сезона Шевченко стал главной звездой «Динамо», главной атакующей мощью.

Особенно Шева расцвел после возвращения Лобановского в Киев. В 1997 году – его незабываемый хет-трик в ворота «Барселоны» в ЛЧ, спустя год он был признан лучшим форвардом сезона в Лиге чемпионов, когда дошел до полуфинала Лиги. Андрей переписал наше восприятие форварда; он одним из первых нападающих начал отрабатывать в обороне, активно включаясь в контрпрессинг. По технике работы с мячом мог поспорить с Леоненко, а вот во всех остальных компонентах игры он был и остается лучшим украинским футболистом. В 1999-м за шальные на тот момент 25 миллионов долларов перешел в «Милан», стал легендой «россо-нери». В 2009-м вернулся в «Динамо», где и завершил карьеру. За сборную страны провел 111 матчей, забил 48 голов (рекорд). С 2016-го – главный тренер сборной Украины. Под его руководством «сине-желтые» вышли на Евро-2020.  

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Pavlo
      Pavlo, 11.04.2020 01:33
    +1
    Pavlo, 11.04.2020 01:28
    ГДЕ РЕБРОВ????
    Первый забивший 100 голов в ЧУ. До сих пор лучший бомбардир ЧУ вместе с Шацких. Спокойно можно было его вместо Гладкого или Леоненко ставить!
    Щас посмотрел, что его в другой статье назвали лучшим "оттянутым" форвардом. Ну такое.
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 11.04.2020 01:31
    -1
    Сергій Ребров? - Ні, не чули.
    Андрій Воробей
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 11.04.2020 01:28
    0
    ГДЕ РЕБРОВ????
    Первый забивший 100 голов в ЧУ. До сих пор лучший бомбардир ЧУ вместе с Шацких. Спокойно можно было его вместо Гладкого или Леоненко ставить!
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 11.04.2020 01:28
    0
    Селезньов і Гладкий є кращими за Гецько і Гусейнова? Дискусійне питання. Тут як бачимо після Шевченка друге місце претендентів тьма, але така пропасти. І не тільки від Шеви. На всіх інших позиціях було багато достойних, а тут Шева і всі решта, або гарні форварди середнього рівня, або з великим нереалізованим потенціалом (в такій номінації Леоненко кращий тут)
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 11.04.2020 01:15
    +1
    Шева это 100 % Леон 2 так же да . но Луис ... Как по мне послабее будет узбека с селезнем-кормильцем .
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.04.2020 00:44
    +4
    Шева это наш Галактикос.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.04.2020 00:44
    +4
    Шева это наш Галактикос.
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 11.04.2020 01:33
    +1
    Pavlo, 11.04.2020 01:28
    ГДЕ РЕБРОВ????
    Первый забивший 100 голов в ЧУ. До сих пор лучший бомбардир ЧУ вместе с Шацких. Спокойно можно было его вместо Гладкого или Леоненко ставить!
    Щас посмотрел, что его в другой статье назвали лучшим "оттянутым" форвардом. Ну такое.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 11.04.2020 01:15
    +1
    Шева это 100 % Леон 2 так же да . но Луис ... Как по мне послабее будет узбека с селезнем-кормильцем .
    Ссылка
    Pavlo
      Pavlo, 11.04.2020 01:28
    0
    ГДЕ РЕБРОВ????
    Первый забивший 100 голов в ЧУ. До сих пор лучший бомбардир ЧУ вместе с Шацких. Спокойно можно было его вместо Гладкого или Леоненко ставить!
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 11.04.2020 01:28
    0
    Селезньов і Гладкий є кращими за Гецько і Гусейнова? Дискусійне питання. Тут як бачимо після Шевченка друге місце претендентів тьма, але така пропасти. І не тільки від Шеви. На всіх інших позиціях було багато достойних, а тут Шева і всі решта, або гарні форварди середнього рівня, або з великим нереалізованим потенціалом (в такій номінації Леоненко кращий тут)
    Ссылка
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