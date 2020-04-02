Лучшие из лучших. Топ-10 левых полузащитников чемпионата Украины

Пилигримы, «наш Месси», «электричка», элитные бразильцы

  • 02.04.2020 01:13
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Лучшие из лучших. Топ-10 левых полузащитников чемпионата Украины
© Александр Осипов. Виллиан и Тайсон

Sport.ua продолжает начатое: определяем лучших в каждом игровом амплуа. На этот раз мы будем «потчевать» левофланговых полузащитников. Компания подобралась – «агонь». К вашему вниманию. И вашим оценкам.

10. Младен Бартулович

Клубы: «Днепр», «Кривбасс», «Арсенал» К., «Карпаты», «Ворскла», «Волынь», «Ингулец»
Годы карьеры: 2006 – н.в.

18-летним парнем Бартулович дебютировал в основном составе «Хайдука». И быстро стал одним из ключевых исполнителей хорватской команды, выиграв с ней национальное «золото». На талантливого вингера обратили внимание европейские клубы. Самым настойчивым среди потенциальных покупателей оказался «Днепр». В украинской команде Младен дебютировал в 20 лет.

Первый его сезон в «Днепре» можно считать успешным. Но дальше не заладилось. Контракт Бартуловича долго принадлежал днепрянам, но в этой команде он только мучился. А вот в других – блистал. Особенно в «Кривбассе». В Кривом Рогу Младен стал любимцем публики, много забивал. Хорошие отзывы о его игре и у болельщиков «Карпат» и «Ворсклы». Быстрый, резкий фланговый игрок, с неплохим дриблингом, мастер стандартов. Сейчас выступает за перволиговый «Ингулец».  

9. Милош Нинкович

Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 2004 – 2012

На Нинковича всерьез претендовал «Ювентус». Скауты туринского гранда заприметили юного серба в матчах за «Чукарички». Но Милош, побывав на «стажировке» в составе многократного чемпиона Италии, отказался связывать свою судьбу с «зебрами». По той простой причине, что боялся оказаться в глубоком запасе. А вот на предложение киевского «Динамо» согласился сразу. Киевлянам порекомендовал Нинковича Берислав Станоевич – «куратор» селекционного отдела киевского клуба по балканскому направлению. Именно он нашел для «Динамо» Гавранчича, Леко, Вукоевича, Виду…

В первое время в столице Украины у Нинковича не ладилось: выходил преимущественно на замены. А вот основным в составе «бело-голубых» серб стал при Семине. Милош в «Динамо» мог сыграть сразу на трех позициях: опорника, плеймейкера и левого полузащитника. В последней ипостаси он больше всего запомнился киевским болельщикам. Надежный, быстрый, атакующий игрок, который умел и подносить снаряды, и забивать сам. Сейчас выступает в чемпионате Австралии.

8. Сергей Шищенко

Клубы: «Олимпик» Х., «Металлист», «Шахтер», «Металлург» Д., «Металлург» Зп., «Нива» Т., «Кривбасс», «Ильичевец», «Черноморец»
Годы карьеры: 1992 – 2009

Настоящий футбольный пилигрим. Шищенко оставил заметный след почти во всех командах, за которые играл. Уже в 17 лет он дебютировал за «Металлист» в чемпионате Украины. Дебют получился успешным. Юный полузащитник отличался не по годам развитым чувством паса, отличной скоростью и умением создавать голевые моменты. Проведя год в Харькове, Сергей откликнулся на предложение главного тренера «Шахтера» Яремченко и перебрался в Донецк. Нельзя сказать, что шахтерский период в карьере Шищенко неудачный, но по-настоящему своим в команде он так и не стал. А вот в другой донецкой команде – «Металлурге» - Сергей оставил неизгладимый след. Он долгое время был незаменимым игроком «металлургов», много забивал, еще больше ассистировал. Зачастую его использовали и на позиции форварда. Шищенко является лучшим бомбардиром в истории этой донецкой команды.

7. Беньямин Вербич

Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 2018 – н.в.

Один из лучших легионеров «Динамо» последних лет. Более того – один из лучших полузащитников столичной команды трех последних сезонов. Динамовский клуб долго обхаживал словенца в его бытность игроком «Копенгагена». За этого полузащитника «бело-голубые» заплатили четыре миллиона евро. Чтобы понять, что с приобретением Вербича динамовцы вытащили счастливый билет, долго ждать не пришлось. Беньямин очень мощно стартовал в новой команде. Отличная скорость, видение поля, пас, дриблинг, умение ассистировать и завершать – в арсенале этого позитивного парня есть все. И когда надо, он может играть и на других позициях. Например, в атаке. Вот только титулов на украинской земле, в отличие от датской (он двукратный чемпион Дании) в него пока что нет. Если появятся, Беньямин наверняка поднимется в нашем рейтинге. 

6. Сергей Закарлюка

Клубы: «Днепр», «Металлург» Нк., ЦСКА, «Металлург» Д., «Шахтер», «Арсенал», «Ильичевец», «Ворскла», «Полтава»
Годы карьеры: 1993 – 2012

В «видных» отечественных коллективах – «Днепре» и «Шахтере» - Закарлюка заметного следа не оставил. Конкуренция была высокая, да и, наверное, попадал туда не в то время. А вот в ЦСКА/«Арсенале» Сергей стал лучшим бомбардиром. И это при том, что играл на фланге полузащиты. Был основным и в донецком «Металлурге», и в «Ильичевце». Его отличительными чертами были высокая скорость, жесткость, хорошая функциональная готовность. А еще он был штатным исполнителем «стандартов», так как обладал очень сильным ударом. Особенно ему удавались дальние штрафные удары. 5 октября 2014 года погиб в автокатастрофе. 

5. Геннадий Орбу

Клубы: «Шахтер», «Ворскла»
Годы карьеры: 1992 – 2000.

Один из самых быстрых и техничных футболистов «Шахтера» девяностых годов прошлого века. Мог запросто «накрутить» двух-трех оппонентов. Постоянно был нацелен на атаку. Но забивал не так уж и много: за семь лет, проведенных в «Шахтере», отличился 39 раз. А вот число его результативных передач значительно выше. Помимо искрометной техники и скорости, отличался еще и буйным нравом. Часто получал желтые карточки, спорил с тренерами. После одной из таких ссор – с наставником «Шахтера» Виктором Прокопенко – попросился на трансфер. После «Шахтера» искал себя в «Ворскле». В одном из первых поединков за полтавскую команду забил красивый гол со штрафного в ворота «Динамо». Но на этом подвиги Геннадия на новом месте закончились. Доигрывал в чемпионате России. За сборную Украины провел 17 поединков.   

4. Евгений Коноплянка

Клубы: «Днепр», «Шахтер»
Годы карьеры: 2006 – н.в.

С кем только не сравнивали молодого Коноплянку: и с ван дер Вартом, и с Роббеном, и даже с Месси. В принципе, днепровские болельщики его так и величали: «наш Месси». В «Днепр» воспитанник кировоградского футбола попал рано – в 16 лет. Но к роли основного футболиста команды пришлось идти долго. Более того, одно время Евгения даже хотели отдать в аренду – мол, не перспективный. Но в 2010-м Коноплянка стал основным в «Днепре». Его выделяла не только непривычная для наших футболистов высокая скорость, но и еще более непривычная манера поведения с мячом: у него футбольный снаряд был словно радиоуправляемый. Игрок редкого таланта и редкого мастерства.

В команде Хунде Рамоса Евгений был первой звездой. «Динамо» предлагало за него больше 15 миллионов евро, но «Днепр» не отпустил. Хотел ангажировать «Конопу» и «Шахтер», но тоже не сложилось. С «Днепром» Коноплянка дошел до финала Лиги Европы. И в команде Маркевича он был первой звездой. А вот далее как-то не очень заладилось. Ни в «Севилье», ни тем более в «Шальке» Коноплянка не стал основным. Вернулся в Украину – в «Шахтер». Но пока что назвать его системообразующим игроком «горняков» сложно. Или уже поздно…

3. Тайсон

Клубы: «Металлист», «Шахтер»
Годы карьеры: 2010 – н.в.

Один из лучших легионеров, а параллельно – и футболистов Украины последнего десятилетия. Взрывной, скоростной, техничный, с потрясающим видениям поля, способный в одиночку изменить ход матча. В «Металлист» перешел за шесть миллионов евро – хорошие деньги десять лет назад. Но бразилец с лихвой отработал вложенные в него миллионы, превратившись из любимцев Ярославского в любимцев всей харьковской публики. А его феноменальный гол в ворота «Русенборга» не зря называют «голом столетия».

В 2013 году Тайсон за 16 миллионов евро перешел в «Шахтер». Но игроком основы «горняков» он стал не сразу. Где-то полгода ушло на адаптацию. А после того, как «Шахтер» покинули Виллиан и Мхитарян, Тайсон стал железобетонным игроком основы. Его связка с Исмаили – наверняка лучшая на данный момент в УПЛ. После ухода из команды Срны был капитаном «Шахтера». Лишился повязки в межсезонье-2020, после того, как требовал отпустить его в зарубежный клуб. 

2. Виталий Косовский

Клубы: «Нива» В., «Динамо»
Годы карьеры: 1992 – 2003.

В 19 лет дебютировал в чемпионате Украины в составе винницкой «Нивы». Уже тогда, на заре становления украинского футбольного чемпионата, воспитанник подольского футбола отличался шальной скоростью и умением делать нацеленную передачу в штрафную площадь. В одном из матчей против «Динамо» затерроризировал своего оппонента по флангу и забил гол в ворота киевлян. После этого его дальнейшая судьбы была предопределена.

В 1994 году Виталий оказался в «Динамо». И сразу же стал игроком основы. Его очень ценили и Сабо, и Лобановский. Прежде всего – за скорость и работоспособность. Киевские болельщики его любили и называли «электричкой». За шальную скорость. Был основным игроком «Динамо» и в момент самого высокого взлета киевлян на евроарене, когда «бело-голубые» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Забил один из мячей «Баварии», мог забивать еще. Имел предложения от именитых зарубежных клубов, но оставался верен «Динамо». Мог провести и больше времени в футболе, но в конце карьеры его замучили травмы. После карьеры игрока начал карьеру тренера. Последнее место работы – пост наставника «Ворсклы».   

1. Виллиан

Клуб: «Шахтер»
Годы карьеры: 2007 – 2012

Пришел в «Шахтер» мальчиком – в 19 лет, а ушел настоящим гуру. Хотя, как мальчиком: до «Шахтера» Виллиан на клубном уровне не успел выиграть чего-то существенного, но вот в составе сборной Бразилии сумел. В 2007 году Виллиан стал чемпионом Южной Америки среди молодежных команд. Именно там и заприметили селекционеры «горняков» этого полузащитника. В команду Луческу Виллиан перебрался за почти 15 миллионов евро. Опытнейший тренер «горняков» постепенно подпускал бразильца к основе. И тот отблагодарил сторицей. Виллиан одинаково успешно мог сыграть и на левом фланге полузащиты, и на правом, и в роли плеймейкера. Обладая высокой позиционной скоростью, имел и уникальную технику. Его смещения с фланга в центр атаки с последующим крученым ударом стали классикой.

В составе «Шахтера» выиграл четыре чемпионских титула и три Кубка страны. Но главное его достижение в Украине – победа с «Шахтером» в Кубке УЕФА. Играл важнейшую роль в донецкой команде на протяжении почти пяти лет. Своей игрой обратил на себя внимание ведущих европейских клубов. Но неожиданно был продан в «Анжи» за 35 миллионов евро.  

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    alvesh
    online
      alvesh, 02.04.2020 01:33
    0
    ZAKARPATFAN, 02.04.2020 01:30
    Кстати делая эти обзоры центральных и левых полузащитников совсем забыли о таких шикарных футболистов как Тейшейра, Соса, Шавьер и Маттеус. Это только те что так сходу пришли на память но если подумать то наверное еще набереться много тех кто мог бы попасть в десятку. Тейшейра вон вообще мог одно из первых двух мест занять. Шавьер наверное тоже.
    Соса играл справа, Шавьер - плеймейкер, Тейшейра - тоже центральный атакующий полузащитник. Маттеус - скорее, второй нападающий. Так что все эти серьезные игроки не забыты - наверняка будут.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.04.2020 01:30
    -2
    Кстати делая эти обзоры центральных и левых полузащитников совсем забыли о таких шикарных футболистов как Тейшейра, Соса, Шавьер и Маттеус. Это только те что так сходу пришли на память но если подумать то наверное еще набереться много тех кто мог бы попасть в десятку. Тейшейра вон вообще мог одно из первых двух мест занять. Шавьер наверное тоже.
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 02.04.2020 01:33
    0
    ZAKARPATFAN, 02.04.2020 01:30
    Кстати делая эти обзоры центральных и левых полузащитников совсем забыли о таких шикарных футболистов как Тейшейра, Соса, Шавьер и Маттеус. Это только те что так сходу пришли на память но если подумать то наверное еще набереться много тех кто мог бы попасть в десятку. Тейшейра вон вообще мог одно из первых двух мест занять. Шавьер наверное тоже.
    Соса играл справа, Шавьер - плеймейкер, Тейшейра - тоже центральный атакующий полузащитник. Маттеус - скорее, второй нападающий. Так что все эти серьезные игроки не забыты - наверняка будут.
    Ссылка
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