Лучшие из лучших. Топ-10 левых защитников чемпионата Украины всех времен

Мы продолжаем ворошить прошлое и определять лучших. На этот раз – среди левофланговых игроков обороны. Критерии отбора и распределение по местам – наши, оценки – ваши.

10. Иван Стринич



Клуб: «Днепр»

Годы карьеры: 2011-2014.

Хорватский защитник появился в «Днепре» в то самое время, когда команду тренировал Хуанде Рамос и она была серьезнейшей боевой единицей чемпионата страны. За Стринича днепряне заплатили «Хайдуку» четыре миллиона евро. И защитник отработал щедрые авансы. Уже в первой игре в футболке «Днепра» Стринич отметился чудо-голом: забил в ворота «Таврии» метров с двадцати пяти.

Но не только голевыми достижениями отличался Иван. Он был очень надежный и неуступчивый на своем фланге, а также часто подключался к атакам.

9. Виталий Миколенко



Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 2017-н.в.

Юный Миколенко дебютировал в первой команде «Динамо» в 18 лет. Дебют этот был вынужденным: из-за травмы основного на то время левофлангового оборонца «бело-голубых» Пиварича, наставник «Динамо» Хацкевич решился бросить в бой необстрелянного юнца. Но вынужденная мера обернулась в итоге уникальной кадровой находкой. Миколенко практически сразу же завоевал место в основе и «Динамо», и сборной Украины. Очень быстрый, с хорошим ударом, с «двумя сердцами» - этот парень на долгие годы должен стать основным и в своем клубе, и в сборной.

8. Бадр Эль-Каддури



Клуб «Динамо»

Годы карьеры: 2002-2012.

Неутомимый динамовский краек, который за свою неиссякаемую энергию получил прозвище «Энерджайзер». Тягаться с конкурентами за место в основе с точки зрения мощи и жесткости Бадр вряд ли мог – не те габариты, но вот с точки зрения скорости этот миниатюрный марокканец мог дать фору каждому. В «Динамо» Эль-Каддури попал по протекции Валерия Лобановского. Однако сыграть под руководством Мэтра Бадр не успел: именитого наставника «Динамо» не стало, когда Каддури уже перебрался в Киев. Марокканец очень быстро выучил русский язык и стал своим и для партнеров, и для болельщиков.

7. Кахабер Каладзе





Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 1998-2000.

Каха в этом рейтинге мог бы быть значительно выше, если бы провел за «Динамо» больше матчей. Но лучшие годы универсальный защитник провел в «Милане», с которым выиграл два Кубка чемпионов. В столицу Украины Каладзе приглашали в качестве центрального защитника. Но очень быстро переквалифицировали в левофлангового. К тому же, Каха мог сыграть и на позиции опорного полузащитника. Рослый, мощный, быстрый, с отменным ударом и видением поля – практически идеальный защитник. Жаль для всех нас, что он рано ушел из «Динамо» в «Милан». После окончания карьеры Каладзе подался в политику. Сейчас он мэр Тбилиси.

6. Вячеслав Шевчук







Клубы: «Подолье», «Металлург» Зп, «Металлург» Д, «Днепр», «Шахтер»

Годы карьеры: 1996-2016.

Воспитанник луцкого футбола впервые громко о себе заявил в запорожском «Металлурге». Оттуда перспективного защитника пригласили в «Шахтер». Но в свой первый приход в Донецк Слава не смог пробиться в основу. Пришлось играть и за дубль, и за «младшего брата» - донецкий «Металлург». Но и там не сложилось. А вот в «Днепре» сложилось неплохо. В 2005 году «Шахтер» вернул Шевчука, и с тех пор Вячеслав больше никуда не переходил. За эти годы Шевчук стал одной из клубных легенд, выиграл Кубок УЕФА, хотя и не был основным в той команде Луческу. Этого футболиста отличала неимоверная работоспособность. Природа дала ему уникальную выносливость и высокую скорость. За сборную Украины Шевчук провел больше полсотни поединков.

5. Виктор Скрипник



Клубы: «Металлург» Зп, «Днепр»

Годы карьеры: 1992-1996.

Воспитанник запорожского «Металлурга». За эту команду Скрипник успел сыграть еще в чемпионате СССР. Два года он провел за «металлургов» и в чемпионате Украины. Часто забивал, еще чаще ассистировал. В общем, привлек внимание «Днепра». В Днепропетровске Скрипник стал настоящим мастером. За два года, проведенных в «Днепре», Виктор забил 16 мячей: очень хороший показатель для игрока обороны. Забивал и за сборную Украины. В его активе два мяча в 24 матчах. Но лучшие годы своей карьеры Скрипник провел, все-таки, в Германии. В составе «Вердера» он стал чемпионом Бундеслиги и обладателем Кубка Германии. Позже тренировал «музыкантов». В прошлом году возглавил «Зарю».

4. Юрий Дмитрулин





Клубы: «Динамо», «Таврия»

Годы карьеры: 1992-2006.

Один из основных «винтиков» феноменального «Динамо» времен Лобановского. Дмитрулин мог сыграть на обоих флангах обороны. Но чаще действовал именно на левом крыле, так как правое было занято Лужным. Имел прозвище «Босс». За годы, проведенные в «Динамо», выиграл все, что только можно было выиграть в чемпионате страны. Наверняка его карьера сложилась бы еще успешнее, если бы не частые травмы. По словам самого Дмитрулина, под нож хирурга он был вынужден ложиться четырнадцать раз. После окончания карьеры остался работать детским тренером в родном клубе.

3. Исмаили

Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2013-н.в.

Один из самых востребованных футболистов нынешнего «Шахтера». В команду из Донецка Исмаили попал из «Браги». Португальский скромный клуб смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где футбольная Европа получила возможность впервые лицезреть талант Исмаили. Несмотря на то, что в дебютном поединке за «Шахтер» Исмаили сумел отличиться забитым мячом, путь к месту в основе для него оказался непростым. Исмаили попал в «Шахтер» в тот период, когда многие ведущие легионеры уезжали из команды. Началась война, «Шахтер» перебрался в Киев, начались неурядицы. Исмаили вместе с земляками пытался было бунтовать, чтобы расторгнуть контракт, но бунт был «подавлен». После чего Исмаили стал игроком основы. И у Луческу, и у Фонсеки, и у Каштру. Исмаили обладает всеми необходимыми качествами флангового защитника: скорость, надежность, видение поля, пас. Более того, у него еще есть и мастерство, что делает его одним из лучших левых защитников, когда-либо игравших в УПЛ.

2. Разван Рац



Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2003-2013.

Несмотря на то, что в «Шахтер» Рац пришел достаточно молодым футболистом – в 22 года, на то время он был уже достаточно известным и авторитетным игроком на Родине. В составе бухарестского «Рапида» Рац дважды выигрывал титул чемпиона страны. Сходу взять этот рубеж в Украине Рацу не удалось: его «Шахтер» под руководством Шустера проиграл чемпионскую гонку «Динамо».

Но с приходом Луческу ситуация изменилась в лучшую сторону. Разван стал игроком основного состава, выиграл и чемпионат Украины, и Кубок. А венцом его шахтерской карьеры является победа в Кубке УЕФА. Отличался умением выдать точную передачу, имел поставленный удар и высокую скорость. В «Шахтере» провел десять лет, став несомненным игроком основы. Но за это время провел «лишь» чуть больше 170 поединков. Всему виной – травмы. За сборную Румынии Рац сыграл аж 113 матчей.

1. Андрей Несмачный





Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 1997-2011.

Паренек из симферопольского училища олимпийского резерва попал в киевское «Динамо» в 17 лет. И очень быстро из дубля (по личной инициативе Лобановского) был переведен в основу, на долгие годы застолбив за собой левую бровку. Рано «Смак» заиграл и в сборной Украины – в 21 год. Андрей выиграл со своим клубом абсолютно все на внутренней арене. Нередко забивал, еще чаще отдавал передачи. Имел отменные физические данные, мог без устали бороздить левую бровку. На долгие годы стал эталоном флангового защитника. Участник ЧМ-2006. Со сборной завязал рано – в 30 лет. В 32 завершил и клубную карьеру. Мог еще играть и играть, но из-за своих религиозных убеждений (он является Свидетелем Иеговы) принял решение закончить с футболом на пике карьеры. Но даже этого хватило, чтобы до сих пор иметь негласный титул лучшего левого защитника чемпионата Украины.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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