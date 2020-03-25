Лучшие из лучших. Топ-десять вратарей чемпионата Украины всех времен

Вынужденный простой практически во всех сферах футбольной жизни – повод не только для уныния и мучительных размышлений о том, что же будет дальше. Это весьма неплохое время для того, чтобы поговорить о хорошем. А хорошего в нашем футболе было много. Пользуясь случаем, Sport.ua предлагает вашему вниманию вспомнить и расставить по ранжиру и амплуа лучших из лучших, кто выступал (играл или тренировал) в чемпионатах страны.
Первый наш рейтинг – голкиперов. Далее будут защитники (с дроблением по позициям), полузащитники (тоже с градацией), нападающие и тренеры. В каждой номинации – по десять лучших представителей профессии, невзирая на национальную принадлежность. Главное для нас – чтобы номинанты оставили след в истории нашего чемпионата. Четких критериев отбора нет. Да и вряд ли они в данном случае уместны. Так что наш рейтинг будет априори с налетом субъективности. Дискуссионный, словом. Но ведь в этом тоже может быть своя прелесть, не правда ли?
10. Игорь Шуховцев
Клубы: «Нива» В., СК «Одесса», «Ильичевец», «Арсенал», «Таврия», «Заря», «Металлист», «Балканы».
Годы карьеры: 1992 – 2017.
Рослый, мощный, местами даже страшный – для соперников – голкипер. Отлично играл как на «втором этаже», так и в рамке. Считался неплохим мастером по отражению пенальти. Его «сухая» серия в чемпионатах страны – более девяноста матчей. Практически во всех коллективах, где играл, пользовался непререкаемым авторитетом. Не в последнюю очередь из-за этого и получил прозвище «Батя». По признанию самого Шуховцева, с 18 до 26 лет он мог позволить себе нарушение режима. Но потом «завязал» и стал заядлым кофеманом.
9. Сергей Долганский
Клубы: «Верес», «Металлист», «Черноморец», «Ворскла», «Металлург» Д
Годы карьеры: 1992 – 2013.
В его активе – более сотни поединков «на ноль». Засветился в «Вересе», откуда был приглашен в «Металлист». Первое признание к этому голкиперу пришло в «Черноморце». За одесситов Сергей провел почти 70 матчей, в том числе и в еврокубках. Но настоящей легендой по меркам отечественного футбола Долганский стал в Полтаве. Именно в «Ворскле» прошли его лучшие годы. С этой командой он завоевал Кубок Украины.
8. Николай Медин
Клуб: «Днепр»
Годы карьеры: 1992 – 2005.
Этого подающего надежды вратаря пригласил в «Днепр» лично Евгений Кучеревский. В последнем по счету чемпионате СССР Медин со своими ровесниками по «Днепру» стал чемпионом среди дублеров. Феерил Николай и в первой команде «Днепра». На долгие годы именно он был номером один в этом клубе. Днепропетровская вратарская школа всегда была одной из лучших в стране, и Медин был ее ярчайшим представителем. Кстати, он первый из всех голкиперов «Днепра» провел сто «сухих» матчей.
7. Юрий Вирт
Клубы: «Скала», «Львов», «Металлург» Д, «Шахтер», «Борисфен»
Годы карьеры: 1992- 2012.
Воспитанник львовского футбола лучшие годы своей карьеры провел на востоке страны, защищая цвета двух донецких клубов – «Металлурга» и «Шахтера». Обладая невысоким, как для голкипера, ростом – 182 см, Юрий отличался неимоверной прыгучестью и реакцией. С «горняками» стал обладателем Кубка страны и чемпионом Украины. Вызывался и в сборную Украины.
6. Виталий Рева
Клубы: «Полиграфтехника», ЦСКА, «Динамо», «Таврия», «Арсенал», «Оболонь»
Годы карьеры: 1993 – 2013.
Еще один яркий представитель днепропетровской вратарской школы. Но, в отличие от Медина, за первую команду «Днепра» Рева не провел ни одного матча. Имя себе сделал в ЦСКА, откуда получил приглашение в «Динамо». Отличался завидной реакцией и не менее показательной выдержкой. Мог практически в одиночку вытащить сложный матч для своей команды. В его активе – свыше 160-ти игр без пропущенных мячей. «Рева - форева»!
5. Дмитрий Шутков
Клубы «Шахтер»
Годы карьеры: 1992- 2008.
Ключевое качество этого голкипера – надежность и преданность. Тренеры в «Шахтер» приходили и уходили, а «Шуша» казался вечным. С «горняками» Дмитрий пережил и безвременье, и триумф. Он выступал за дончан еще в чемпионате СССР, внес существенную лепту и в первое национальное «золото» «Шахтера», а Кубков Украины в его личной коллекции четыре. Выступал и за сборную Украины.
4. Олег Суслов
Клуб: «Черноморец»
Годы карьеры: 1991 – 1997.
До «эры» Шовковского – однозначно лучший голкипер Украины. Воспитанник луганского футбола, но по-настоящему стал знаменитым в Одессе, выступая сначала за СКА, затем за «Черноморец». Он отличался от голкиперов тех лет не только отличной игрой на выходах и феноменальной реакцией, но и тем, что иногда исполнял одиннадцатиметровые удары. Как во время игры, так и в послематчевых сериях. В расцвете сил решил попробовать на вкус зарубежный футбол, но реализовать полностью свой потенциал по разным причинам не смог.
3. Александр Горяинов
Клубы: «Металлист», ЦСКА-Борисфен, ЦСКА, «Кривбасс»
Годы карьеры: 1992 – 2016.
Этот голкипер за свою долгую и богатую на события карьеру не выиграл ни титула чемпиона страны, ни национального Кубка. Однако своей яркой игрой Горяинов заслужил на столь высокое место в нашем рейтинге. Горяинов является олицетворением «Металлиста» в эпоху расцвета харьковской команды: такой же неудержимый, неистовый и фееричный. Он является автором самой длинной «сухой» вратарской серии в чемпионатах страны. Заметный след Александр оставил и в «Кривбассе».
2. Андрей Пятов
Клубы «Ворскла», «Шахтер»
Годы карьеры: 2001 – н.в.
Уже в «Ворскле» молодого Пятова отличали не по годам развитое хладнокровие, спокойствие, умение «работать» с защитниками и потрясающая реакция. В начале 2000-х было понятно, что из этого парня будет толк. И что он в Полтаве долго не задержится. Так и случилось.
В 2007-м Пятов перешел в «Шахтер», и с тех пор является основным голкипером «горняков». С этой командой он выиграл все, что только можно в нашем футболе. А еще и Кубок УЕФА. Так же Андрей до сих пор является первым номером сборной Украины, и до гроссмейстерской отметки сто матчей за сборную ему рукой подать. Играющая легенда.
1. Александр Шовковский
Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 1993 – 2016.
Если идеальные вратари и существуют, так это именно тот случай – Александр Шовковский. Хотя свои самые первые шаги в футболе он делал в качестве полевого игрока. Дебютировав в составе «Динамо» в далеком 1994-м, СаШо на долгие годы стал незаменимым голкипером и в столичном клубе, и в сборной страны. Нет смысла вспоминать все его титулы, регалии и победы – их настолько много, что перечисление займет несколько абзацев.
Футбольные болельщики всегда будут ему благодарны за «Спарту», «Барселону», сборную Швейцарии, выход в полуфинал Лиги чемпионов. Именно Шовковский сыграл больше всех матчей в футболке «Динамо», провел больше всех поединков в чемпионатах Украины. У него найдется и пара-тройка настоящих трагедий в карьере – как же без них, - но и они тоже делают его футбольный путь притягательным и уникальным. Настоящая легенда.
Валерий ВАСИЛЕНКО
Источник — Sport.ua
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Ну, а где Богдан Стронцицький из Карпат, который выступал в свое время неплохо, неужели он хуже того же Суслова, Шуткова, Ревы???
Последний вообще каким боком сюда попал?
Дякую
Я никогда не забуду этого вратаря
Ну, а где Богдан Стронцицький из Карпат, который выступал в свое время неплохо, неужели он хуже того же Суслова, Шуткова, Ревы???
Последний вообще каким боком сюда попал?
Дякую
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