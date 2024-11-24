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  4. 150 миллионов евро. Челси может купить двух ключевых защитников Барселоны
Англия
24 ноября 2024, 20:34 |
1500
1

150 миллионов евро. Челси может купить двух ключевых защитников Барселоны

Английский клуб заинтересовался Рональдом Араухо и Жюлем Кунде

24 ноября 2024, 20:34 |
1500
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150 миллионов евро. Челси может купить двух ключевых защитников Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо и Жюль Кунде

Английский клуб «Челси» может подписать ключевых защитников «Барселоны» Рональда Араухо и Жюля Кунде, сообщает TeamTalk.

По информации источника, «аристократы» готовы заплатить за двух игроков 150 миллионов евро.«Челси» рассматривает Кунде как альтернативу часто выбывающему из-за травмы Рису Джеймсу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Кунде в 55 миллионов евро. Трансферная стоимость 25-летнего Араухо оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кунде провел за «Барселону» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Восстанавливающийся от травмы Араухо пока не сыграл за каталонцев в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Араухо.

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Жюль Кунде Рональд Араухо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Барселона Челси чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Іван Распутін Источник: TeamTalk
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