150 миллионов евро. Челси может купить двух ключевых защитников Барселоны

Английский клуб «Челси» может подписать ключевых защитников «Барселоны» Рональда Араухо и Жюля Кунде, сообщает TeamTalk.

По информации источника, «аристократы» готовы заплатить за двух игроков 150 миллионов евро.«Челси» рассматривает Кунде как альтернативу часто выбывающему из-за травмы Рису Джеймсу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Кунде в 55 миллионов евро. Трансферная стоимость 25-летнего Араухо оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кунде провел за «Барселону» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Восстанавливающийся от травмы Араухо пока не сыграл за каталонцев в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Араухо.