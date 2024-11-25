Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Гарри Кейн может переехать в Мадрид
Звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может неожиданно покинуть немецкий гранд.
По информации портала Fichajes, Кейн попал в список трансферных целей «Реала». Флорентино Перес считает нужным купить звездного нападающего, ведь в команде его не было со времен Карима Бензема. Мегатрансфер Кейна в «Реал» может состояться уже летом 2025 года.
В этом сезоне Кейн сыграл за «Баварию» 17 матчей, забил 20 голов и сделал 9 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон вспомнил, что никогда не проигрывал в реваншах
«Горожане» проиграли в последнем матче «Тоттенхэму»