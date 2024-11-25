Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты

Звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может неожиданно покинуть немецкий гранд.

По информации портала Fichajes, Кейн попал в список трансферных целей «Реала». Флорентино Перес считает нужным купить звездного нападающего, ведь в команде его не было со времен Карима Бензема. Мегатрансфер Кейна в «Реал» может состояться уже летом 2025 года.

В этом сезоне Кейн сыграл за «Баварию» 17 матчей, забил 20 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна.