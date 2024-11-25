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Испания
25 ноября 2024, 01:18 |
552
1

Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты

Гарри Кейн может переехать в Мадрид

25 ноября 2024, 01:18 |
552
1
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может неожиданно покинуть немецкий гранд.

По информации портала Fichajes, Кейн попал в список трансферных целей «Реала». Флорентино Перес считает нужным купить звездного нападающего, ведь в команде его не было со времен Карима Бензема. Мегатрансфер Кейна в «Реал» может состояться уже летом 2025 года.

В этом сезоне Кейн сыграл за «Баварию» 17 матчей, забил 20 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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KIEWADIM
Комусь баригу треба міняти)
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