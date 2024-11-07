Бавария ищет замену Кейну. Известны четыре кандидата

Немецкая «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна. В клубе довольны уровнем игры англичанина, однако опасаются спада физической формы.

Кейн присоединился к немецкому клубу в 2023 году – провел 59 игр, в которых забил 61 гол. Контракт Гарри заканчивается в 2027, однако руководство хочет перестраховаться и найти футболистов, которые могли бы заменить Кейна в долгосрочной перспективе.

«Бавария» определила четыре приоритетных кандидатуры:

Виктор Дьекереш (Спортинг)

Беньямин Шешко (Лейпциг)

Лои Опенда (Лейпциг)

Омар Мармуш (Айнтрахт)

Главной проблемой мюнхенского клуба станет конкуренция со стороны других клубов. «Бавария» понимает, что Кейн никуда пока не уходит, поэтому не намерена спешить и собирается рационально подойти к переговорам с претендентами.

Лидер «Баварии» Кейн вместе с Дьекерешем возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов.