Бавария ищет замену Кейну. Известны четыре кандидата
Немецкий клуб ищет варианты долгосрочного усиления атакующей линии
Немецкая «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна. В клубе довольны уровнем игры англичанина, однако опасаются спада физической формы.
Кейн присоединился к немецкому клубу в 2023 году – провел 59 игр, в которых забил 61 гол. Контракт Гарри заканчивается в 2027, однако руководство хочет перестраховаться и найти футболистов, которые могли бы заменить Кейна в долгосрочной перспективе.
«Бавария» определила четыре приоритетных кандидатуры:
- Виктор Дьекереш (Спортинг)
- Беньямин Шешко (Лейпциг)
- Лои Опенда (Лейпциг)
- Омар Мармуш (Айнтрахт)
Главной проблемой мюнхенского клуба станет конкуренция со стороны других клубов. «Бавария» понимает, что Кейн никуда пока не уходит, поэтому не намерена спешить и собирается рационально подойти к переговорам с претендентами.
Лидер «Баварии» Кейн вместе с Дьекерешем возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени
Валерий Василенко – о первой виктории «горняков» в нынешней Лиге чемпионов