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  4. Бавария ищет замену Кейну. Известны четыре кандидата
Германия
07 ноября 2024, 14:34 |
792
0

Бавария ищет замену Кейну. Известны четыре кандидата

Немецкий клуб ищет варианты долгосрочного усиления атакующей линии

07 ноября 2024, 14:34 |
792
0
Бавария ищет замену Кейну. Известны четыре кандидата
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Немецкая «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна. В клубе довольны уровнем игры англичанина, однако опасаются спада физической формы.

Кейн присоединился к немецкому клубу в 2023 году – провел 59 игр, в которых забил 61 гол. Контракт Гарри заканчивается в 2027, однако руководство хочет перестраховаться и найти футболистов, которые могли бы заменить Кейна в долгосрочной перспективе.

«Бавария» определила четыре приоритетных кандидатуры:

  • Виктор Дьекереш (Спортинг)
  • Беньямин Шешко (Лейпциг)
  • Лои Опенда (Лейпциг)
  • Омар Мармуш (Айнтрахт)

Главной проблемой мюнхенского клуба станет конкуренция со стороны других клубов. «Бавария» понимает, что Кейн никуда пока не уходит, поэтому не намерена спешить и собирается рационально подойти к переговорам с претендентами.

Лидер «Баварии» Кейн вместе с Дьекерешем возглавил гонку бомбардиров в Лиге чемпионов.

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Микола Титюк Источник: talkSPORT
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