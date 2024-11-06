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  4. Лидер Спортинга возглавил гонку бомбардиров ЛЧ. Кто главный конкурент?
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 15:23 |
408
0

Лидер Спортинга возглавил гонку бомбардиров ЛЧ. Кто главный конкурент?

Виктор Дьекереш делит первое место с Гарри Кейном

06 ноября 2024, 15:23 |
408
0
Лидер Спортинга возглавил гонку бомбардиров ЛЧ. Кто главный конкурент?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Вечером, 5 ноября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами «Спортинг» и «Манчестер Сити». Подопечные Жузепа Гвардиолы потерпели сенсационное поражение со счетом 1:4.

Главным героем встречи стал форвард лиссабонского клуба Виктор Дьекереш, который оформил хет-трик в матче. В этом сезоне Лиги чемпионов футболист забил уже пять мячей и вырвался на первое место. Интересно, что главным конкурентом форварда является представитель мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн – они вместе делят первую строчку.

Рейтинг бомбардиров Лиги чемпионов 2024/25:

  • Виктор Дьекереш (Спортинг) – 5 голов
  • Гарри Кейн (Бавария) – 5 голов
  • Рафинья (Барселона) – 4 гола
  • Винисиус (Реал) – 4 гола
  • Джонатан Дэвид (Лилль) – 4 гола

В следующем поединке Лиги чемпионов «Спортинг» сыграет с лондонским «Арсеналом» 26 ноября в рамках пятого тура.

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Лига чемпионов Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Гарри Кейн Рафинья Диас Джонатан Дэвид Винисиус Жуниор рекорд статистика
Микола Титюк Источник: УЕФА
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