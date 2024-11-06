Лидер Спортинга возглавил гонку бомбардиров ЛЧ. Кто главный конкурент?

Вечером, 5 ноября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами «Спортинг» и «Манчестер Сити». Подопечные Жузепа Гвардиолы потерпели сенсационное поражение со счетом 1:4.

Главным героем встречи стал форвард лиссабонского клуба Виктор Дьекереш, который оформил хет-трик в матче. В этом сезоне Лиги чемпионов футболист забил уже пять мячей и вырвался на первое место. Интересно, что главным конкурентом форварда является представитель мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн – они вместе делят первую строчку.

Рейтинг бомбардиров Лиги чемпионов 2024/25:

Виктор Дьекереш (Спортинг) – 5 голов

Гарри Кейн (Бавария) – 5 голов

Рафинья (Барселона) – 4 гола

Винисиус (Реал) – 4 гола

Джонатан Дэвид (Лилль) – 4 гола

В следующем поединке Лиги чемпионов «Спортинг» сыграет с лондонским «Арсеналом» 26 ноября в рамках пятого тура.