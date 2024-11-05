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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
05.11.2024 22:00 – FT 4 : 1
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:35
1154
4

Перед переходом в МЮ. Аморим со Спортингом нокаутировал Ман Сити в ЛЧ

Хет-трик для хозяев поля оформил форвард Виктор Дьекереш

05 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 06 ноября 2024, 00:35
1154
4
Перед переходом в МЮ. Аморим со Спортингом нокаутировал Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Вечером 5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами Спортинг и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Жузепа Гвардиолы потерпели сенсационное поражение со счетом 1:4.

Хозяева поля под руководством Рубена Аморима нокаутировали Манчестер Сити. Интересно, что через неделю португальский специалист станет главным тренером Манчестер Юнайтед.

Хет-трик для хозяев поля оформил шведский форвард Виктор Дьекереш.

Видео голов поединка и все лучшие моменты – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

На 69-й минуте норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Спортинг поднялся на 2-е место в общей таблице ЛЧ (10 очков из 12), Ман Сити входит в топ-10 (7 баллов из 12).

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Спортинг Лиссабон (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 4:1

Голы: Дьекереш, 38, 49 (пен), 81 (пен), Араухо, 46 – Фоден, 4

Незабитый пенальти: Холанд, 69

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Спортинг Лиссабон пенальти Манчестер Сити Лига чемпионов Эрлинг Холанд Виктор Дьекереш Рубен Аморим Жузеп Гвардиола Фил Фоден хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Ну все, на 50% любовь фанов МЮ он уже заработал
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+1
8number
Сподіваюсь після переходу МЮ також навчиться громити МС 
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+1
Макс Максов
Поки головна сенсація цієї ЛЧ
Ответить
0
pol-55
Яка різниця вікінги шарили по морю,португези також,та ж ще й 69 фіг розбиреш
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0
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