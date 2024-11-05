Перед переходом в МЮ. Аморим со Спортингом нокаутировал Ман Сити в ЛЧ
Хет-трик для хозяев поля оформил форвард Виктор Дьекереш
Вечером 5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами Спортинг и Манчестер Сити.
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Подопечные Жузепа Гвардиолы потерпели сенсационное поражение со счетом 1:4.
Хозяева поля под руководством Рубена Аморима нокаутировали Манчестер Сити. Интересно, что через неделю португальский специалист станет главным тренером Манчестер Юнайтед.
Хет-трик для хозяев поля оформил шведский форвард Виктор Дьекереш.
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На 69-й минуте норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, попав в перекладину.
Спортинг поднялся на 2-е место в общей таблице ЛЧ (10 очков из 12), Ман Сити входит в топ-10 (7 баллов из 12).
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября
Спортинг Лиссабон (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 4:1
Голы: Дьекереш, 38, 49 (пен), 81 (пен), Араухо, 46 – Фоден, 4
Незабитый пенальти: Холанд, 69
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