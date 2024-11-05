05.11.2024 22:00 – 52’ 3 : 1
Лига чемпионов05 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:29
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Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги чемпионов
05 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:29
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Вечером 5 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября
- 19:45. ПСВ – Жирона
- 19:45. Слован – Динамо Загреб
- 22:00. Болонья – Монако
- 22:00. Боруссия Д – Штурм Грац
- 22:00. Ливерпуль – Байер Леверкузен
- 22:00. Лилль – Ювентус
- 22:00. Реал Мадрид – Милан
- 22:00. Селтик – РБ Лейпциг
- 22:00. Спортінг – Манчестер Сити
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
События матча
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Araujo (Спортинг Лиссабон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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