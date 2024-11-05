Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
05.11.2024 22:00 – 52 3 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:29
219
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги чемпионов

05 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 05 ноября 2024, 22:29
219
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вечером 5 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

  • 19:45. ПСВ – Жирона
  • 19:45. Слован – Динамо Загреб
  • 22:00. Болонья – Монако
  • 22:00. Боруссия Д – Штурм Грац
  • 22:00. Ливерпуль – Байер Леверкузен
  • 22:00. Лилль – Ювентус
  • 22:00. Реал Мадрид – Милан
  • 22:00. Селтик – РБ Лейпциг
  • 22:00. Спортінг – Манчестер Сити

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

События матча

49’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Araujo (Спортинг Лиссабон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
По теме:
ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул
ВИДЕО. Звездный форвард Спортинга не реализовал выход 1 на 1 в матче с МС
Вирт назвал точный счет матча Шахтер – Янг Бойз в Лиге чемпионов
Лига чемпионов смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте
Футбол | 05 ноября 2024, 22:26 3
ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте
ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте

Малик Тшау вывел итальянский коллектив вперед после передачи Кристиана Пулишича

Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Бокс | 05 ноября 2024, 12:47 0
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри

Именитый ринг-анонсер считает, что Дюбуа заслужил бой за звание абсолютного чемпиона мира

Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Бокс | 05.11.2024, 07:40
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Футбол | 05.11.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.11.2024, 16:20
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 14
Футбол
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
04.11.2024, 15:25 10
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 4
Бокс
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем