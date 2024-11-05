Домучили. Монако минимально обыграл Болонью на выезде

5 ноября на стадионе «Ренато Даль'Ара» состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами «Болонья» и «Монако».

В первом тайме между командами шла почти равная борьба. Это означало, что «Монако» выглядел немного лучше, но этого было недостаточно, чтобы поразить ворота «Болоньи».

На 19-й минуте защитник французской команды всё же забил, но арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора. Также в первом тайме стоит отметить жёлтую карточку, которую получил Никола Моро. Чтобы не рисковать, главный тренер заменил его в перерыве.

Во втором тайме характер игры обеих команд существенно не изменился, хотя минимальное преимущество теперь было на стороне хозяев.

Под конец матча «Монако» всё же удалось переломить ход встречи и забить. На 87-й минуте отличился Тило Керер.

Лига чемпионов. 4-й тур. 5 ноября

Болонья (Италия) – Монако (Франция) – 0:1

Гол: Керер, 87.

Болонья: Скорупски, Пош, Бейкема, Лукуми, Миранда (Одгор, 90+2), Фройлер, Моро (Побега, 46), Илинг-Джуниор (Орсолини, 68), Фаббьян (Фергюсон, 81), Ндоэ, Кастро (Даллинга, 68).

Монако: Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Мависса Элеби (Каю Энрике, 78), Магасса, Камара (Матазо, 78), Аклиуш, Головин, Бен Сегир (Минамино, 71), Эмболо.

Предупреждения: Моро, 27, Фаббьян, 53, Лукуми, 88 – Камара, 75, Мависса Элеби, 77.

Фотоотчет матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine