Домучили. Монако минимально обыграл Болонью на выезде
Команды встретились в рамках 4-го тура Лиги чемпионов
5 ноября на стадионе «Ренато Даль'Ара» состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами «Болонья» и «Монако».
В первом тайме между командами шла почти равная борьба. Это означало, что «Монако» выглядел немного лучше, но этого было недостаточно, чтобы поразить ворота «Болоньи».
На 19-й минуте защитник французской команды всё же забил, но арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора. Также в первом тайме стоит отметить жёлтую карточку, которую получил Никола Моро. Чтобы не рисковать, главный тренер заменил его в перерыве.
Во втором тайме характер игры обеих команд существенно не изменился, хотя минимальное преимущество теперь было на стороне хозяев.
Под конец матча «Монако» всё же удалось переломить ход встречи и забить. На 87-й минуте отличился Тило Керер.
Лига чемпионов. 4-й тур. 5 ноября
Болонья (Италия) – Монако (Франция) – 0:1
Гол: Керер, 87.
Болонья: Скорупски, Пош, Бейкема, Лукуми, Миранда (Одгор, 90+2), Фройлер, Моро (Побега, 46), Илинг-Джуниор (Орсолини, 68), Фаббьян (Фергюсон, 81), Ндоэ, Кастро (Даллинга, 68).
Монако: Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Мависса Элеби (Каю Энрике, 78), Магасса, Камара (Матазо, 78), Аклиуш, Головин, Бен Сегир (Минамино, 71), Эмболо.
Предупреждения: Моро, 27, Фаббьян, 53, Лукуми, 88 – Камара, 75, Мависса Элеби, 77.
Фотоотчет матча.
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