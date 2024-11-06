Лига чемпионов06 ноября 2024, 02:46 |
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Болонья – Монако – 0:1. Кто забил победный мяч на 86-й? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25
06 ноября 2024, 02:46 |
37
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5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Монако.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Болонье. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Победный мяч на 86-й минуте забил Тило Керер.
Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября
Болонья (Италия) – Монако (Франция) – 0:1
Гол: Керер, 86
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (Монако).
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