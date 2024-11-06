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Лига Чемпионов
Болонья
05.11.2024 22:00 – FT 0 : 1
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 02:46 |
37
0

Болонья – Монако – 0:1. Кто забил победный мяч на 86-й? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25

06 ноября 2024, 02:46 |
37
0
Болонья – Монако – 0:1. Кто забил победный мяч на 86-й? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Монако.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Болонье. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч на 86-й минуте забил Тило Керер.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Болонья (Италия) – Монако (Франция) – 0:1

Гол: Керер, 86

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Тило Керер (Монако).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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