5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Монако.

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Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара в Болонье. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч на 86-й минуте забил Тило Керер.

Лига чемпионов 2024/25. 4-й тур, 5 ноября

Болонья (Италия) – Монако (Франция) – 0:1

Гол: Керер, 86

Видеообзор матча: