АМОРИМ – после разгрома Ман Сити: Ман Юнайтед не может играть как Спортинг
Рубен прокомментировал победу над горожанами (4:1) в 4-м туре Лиги чемпионов
5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Манчестер Сити.
Поединок прошел на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
После завершения встречи наставник португальского коллектива Рубен Аморим, который в скором времени приступит к обязанностям главного тренера Манчестер Юнайтед, провел пресс-конференцию:
«Лучше и быть не может. Нам повезло, чего не было до этого. Для нас это был очень тяжелый первый тайм, у нас не было мяча, [было] много нервов, но как только мы забили первый гол ближе к перерыву, мы улучшили игру.
Конечно, эти два гола [в начале второго тайма] очень помогли, они изменили игру. Атмосфера была невероятной. Я думаю, так было предназначено, что мое прощание должно было быть именно таким.
Ман Юнайтед? Мы не можем перенести одну реальность в другую. Манчестер Юнайтед не может играть так, как играем мы [Спортинг], они не могут быть такими оборонительными. Конечно, хорошо обыграть Ман Сити. Но я буду жить в другом мире, нам придется начинать с другой отправной точки».
Автор хет-трика Виктор Дьекереш:
«Это был почти идеальный вечер. Началось все не очень хорошо, но мы нашли разные способы играть на поле. Нам пришлось защищаться глубоко, к чему мы не так уж и привыкли, но мы хорошо адаптировались и были хороши в контратаках и забили четыре гола.
Аморим? Он многому меня научил. Он привел меня сюда, он так сильно в меня верил и дал мне столько шансов стать лучше, развиваться, так что он заслуживает всех похвал, которые он получает. Я желаю ему всего самого наилучшего».
Видеообзор матча Спортинг – Манчестер Сити (4:1)
События матча
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