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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
05.11.2024 22:00 – FT 4 : 1
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 04:56 |
313
0

АМОРИМ – после разгрома Ман Сити: Ман Юнайтед не может играть как Спортинг

Рубен прокомментировал победу над горожанами (4:1) в 4-м туре Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 04:56 |
313
0
АМОРИМ – после разгрома Ман Сити: Ман Юнайтед не может играть как Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

После завершения встречи наставник португальского коллектива Рубен Аморим, который в скором времени приступит к обязанностям главного тренера Манчестер Юнайтед, провел пресс-конференцию:

«Лучше и быть не может. Нам повезло, чего не было до этого. Для нас это был очень тяжелый первый тайм, у нас не было мяча, [было] много нервов, но как только мы забили первый гол ближе к перерыву, мы улучшили игру.

Конечно, эти два гола [в начале второго тайма] очень помогли, они изменили игру. Атмосфера была невероятной. Я думаю, так было предназначено, что мое прощание должно было быть именно таким.

Ман Юнайтед? Мы не можем перенести одну реальность в другую. Манчестер Юнайтед не может играть так, как играем мы [Спортинг], они не могут быть такими оборонительными. Конечно, хорошо обыграть Ман Сити. Но я буду жить в другом мире, нам придется начинать с другой отправной точки».

Автор хет-трика Виктор Дьекереш:

«Это был почти идеальный вечер. Началось все не очень хорошо, но мы нашли разные способы играть на поле. Нам пришлось защищаться глубоко, к чему мы не так уж и привыкли, но мы хорошо адаптировались и были хороши в контратаках и забили четыре гола.

Аморим? Он многому меня научил. Он привел меня сюда, он так сильно в меня верил и дал мне столько шансов стать лучше, развиваться, так что он заслуживает всех похвал, которые он получает. Я желаю ему всего самого наилучшего».

Видеообзор матча Спортинг – Манчестер Сити (4:1)

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Виктор Дьекереш Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Манчестер Сити пресс-конференция Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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