ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что 39-летний коуч подписал с клубом контракт, который будет действовать до завершения сезона 2026/27. Также в соглашении предусмотрена опция продления еще на 1 год. «Спортинг» получит за своего тренера компенсацию в размере 11 миллионов евро.

Интересно, что португалец возглавит клуб лишь с 11 ноября. До этого времени командой будет руководить легендарный Руд ван Нистелрой.

В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата с 11 очками после 9 матчей.