Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Англия
01 ноября 2024, 14:13 | Обновлено 01 ноября 2024, 14:14
1036
1

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим

01 ноября 2024, 14:13 | Обновлено 01 ноября 2024, 14:14
1036
1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что 39-летний коуч подписал с клубом контракт, который будет действовать до завершения сезона 2026/27. Также в соглашении предусмотрена опция продления еще на 1 год. «Спортинг» получит за своего тренера компенсацию в размере 11 миллионов евро.

Интересно, что португалец возглавит клуб лишь с 11 ноября. До этого времени командой будет руководить легендарный Руд ван Нистелрой.

В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата с 11 очками после 9 матчей.

По теме:
Умер бывший футболист Ипсвич Таун – Тревор Ваймарк
Стало известно, кто будет помогать Ковальцу в Подолье
Документы готовы. Известны детали переезда Аморима в Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига компенсация Руд ван Нистелрой
Дмитро Вербинський Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Футбол | 31 октября 2024, 20:03 1
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить

Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта

«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге
Футбол | 01 ноября 2024, 09:46 4
«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге
«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге

Вице-президент «Кривбасса» считает, что играть в прифронтовом городе – это важно

Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса
Футбол | 01.11.2024, 13:42
Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса
Не только Аравия. Названы еще 2 варианта продолжения карьеры для Винисиуса
Реал принял неожиданное решение по Анчелотти. Что известно?
Футбол | 31.10.2024, 14:56
Реал принял неожиданное решение по Анчелотти. Что известно?
Реал принял неожиданное решение по Анчелотти. Что известно?
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Футбол | 31.10.2024, 20:23
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
Очередная жертва МЮ. Уже вижу как через пару сезонов его выкидывают в мусор.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 16
Футбол
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 4
Футбол
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
30.10.2024, 13:49 13
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 113
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем