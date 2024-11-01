ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что 39-летний коуч подписал с клубом контракт, который будет действовать до завершения сезона 2026/27. Также в соглашении предусмотрена опция продления еще на 1 год. «Спортинг» получит за своего тренера компенсацию в размере 11 миллионов евро.
Интересно, что португалец возглавит клуб лишь с 11 ноября. До этого времени командой будет руководить легендарный Руд ван Нистелрой.
В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата с 11 очками после 9 матчей.
It's done.— Manchester United (@ManUtd) November 1, 2024
Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim 🇵🇹🤝🔴#MUFC
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