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Спортинг Лиссабон
05.11.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 01:34 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:40
38
0

Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2024, 01:34 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:40
38
0
Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

5 ноября на «Жозе Алваладе» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спортинг» (Лиссабон) встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Команда в прошлом сезоне смогла сделать рывок, и после 4-го места в 2023-м году выиграла гонку у Бенфики за титул Примейры. И, допустив осечку в Суперкубке (вели 3:0, но уступили в экстра-тайме Порту), все же на внутренней арене львы остаются №1 со стопроцентной статистикой. Да и в Лигу чемпионов у португальцев получилось вернуться достаточно успешно. Они не смогли выиграть в Эйндховене у ПСВ, но и там закончили ничьей, 1:1. При этом получилось начать с солидной победы 2:0 дома с Лиллем. А в прошлом туре Дьекереш и компания сумели повторить этот же результат, но уже на поле Штурма. После победы над австрийцами получилось увеличить шансы на выход в плей-офф турнира.

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Манчестер Сити

Клуб в 2023-м году смог выполнить давнюю мечту, победив наконец-то в Лиге чемпионов. И явно хотел сохранить Ушастого, но весной напоролись на мадридский Реал, и обидно, по серии пенальти, проиграли. Сейчас Гвардиола столкнулся с рядом вызовов: Родри, ключевой игрок в центре поля, получил тяжелую травму, Альвареса продали, Де Брюйне явно прошел пик. Но, при всех осечках и проблемах, получилось вымучить победу в Суперкубке, по пенальти, да и в АПЛ удерживается лидерство. В Лиге чемпионов начиналось все с нулевой ничьей против Интера, но потом англичане уверенно разгромили явных аутсайдеров, братиславский Слован (4:0) и пражскую Спарту (5:0). Но теперь будет более матерый оппонент, еще и на выезде.

Статистика личных встреч

В 2012-м году стороны пересеклись в Лиге Европы, и обменялись победами. Тогда по правилу выездного гола дальше пошли португальцы. Но через десять лет англичане, уже в Лиге чемпионов, победили 5:0 в Лиссабоне, после чего дома закончили нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Холанда и компанию. Но у хозяев есть, как минимум, Дьекереш, так что ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
5 ноября 2024 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал голов больше 3.0 1.86 Сделать ставку
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Спортинг Лиссабон Манчестер Сити Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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