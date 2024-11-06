Спортинг – Ман Сити – 4:1. Хет-трик Дьекереша, промах Холанда. Видео голов

Вечером 5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами Спортинг и Манчестер Сити.

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Подопечные Жузепа Гвардиолы потерпели сенсационное поражение со счетом 1:4.

Хозяева поля под руководством Рубена Аморима нокаутировали Манчестер Сити. Интересно, что через неделю португальский специалист станет главным тренером Манчестер Юнайтед.

Хет-трик для хозяев поля оформил шведский форвард Виктор Дьекереш.

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На 69-й минуте норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Спортинг Лиссабон (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 4:1

Голы: Дьекереш, 38, 49 (пен), 81 (пен), Араухо, 46 – Фоден, 4

Незабитый пенальти: Холанд, 69

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