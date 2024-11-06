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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
05.11.2024 22:00 – FT 4 : 1
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 02:00
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Спортинг – Ман Сити – 4:1. Хет-трик Дьекереша, промах Холанда. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 02:00
71
0
Спортинг – Ман Сити – 4:1. Хет-трик Дьекереша, промах Холанда. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами Спортинг и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Жузепа Гвардиолы потерпели сенсационное поражение со счетом 1:4.

Хозяева поля под руководством Рубена Аморима нокаутировали Манчестер Сити. Интересно, что через неделю португальский специалист станет главным тренером Манчестер Юнайтед.

Хет-трик для хозяев поля оформил шведский форвард Виктор Дьекереш.

Видео голов поединка и все лучшие моменты – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

На 69-й минуте норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября

Спортинг Лиссабон (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 4:1

Голы: Дьекереш, 38, 49 (пен), 81 (пен), Араухо, 46 – Фоден, 4

Незабитый пенальти: Холанд, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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