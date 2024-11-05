ВИДЕО. Как Холанд не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов
Эрлинг не сумел сократить отставание Манчестер Сити в игре против Спортинга
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Манчестер Сити.
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Коллективы играют на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 69-й минуте звездный португальский форвард горожан Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Нападающий попал в перекладину и мяч покинул пределы поля.
Холанд не сумел сократить отставание Ман Сити. Подопечные Жузепа Гвардиолы горят 1:3.
❗️ ВИДЕО. Как Холанд не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов
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