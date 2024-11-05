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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:37
785
0

ВИДЕО. Как Холанд не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов

Эрлинг не сумел сократить отставание Манчестер Сити в игре против Спортинга

05 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:37
785
0
ВИДЕО. Как Холанд не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 69-й минуте звездный португальский форвард горожан Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Нападающий попал в перекладину и мяч покинул пределы поля.

Холанд не сумел сократить отставание Ман Сити. Подопечные Жузепа Гвардиолы горят 1:3.

❗️ ВИДЕО. Как Холанд не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Лига чемпионов видео пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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