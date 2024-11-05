ВИДЕО. Что происходит? Спортинг шокирует Ман Сити, у Дьекереша – дубль

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

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Гости открыли счет в начале матча усилиями Фила Фодена. Однако к концу первого тайма форвард хозяев Виктор Дьекереш сравнял счет. В начале второго тайма Максимильяно Араухо из «Спортинга» выводит свою команду вперед. Всего через 3 минуты звездный форвард Дьекереш с пенальти увеличивает преимущество хозяев.

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