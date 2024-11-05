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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:30
484
0

ВИДЕО. Что происходит? Спортинг шокирует Ман Сити, у Дьекереша – дубль

Португальский клуб имеет преимущество в два мяча

05 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:30
484
0
ВИДЕО. Что происходит? Спортинг шокирует Ман Сити, у Дьекереша – дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг - Манчестер Сити

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет в начале матча усилиями Фила Фодена. Однако к концу первого тайма форвард хозяев Виктор Дьекереш сравнял счет. В начале второго тайма Максимильяно Араухо из «Спортинга» выводит свою команду вперед. Всего через 3 минуты звездный форвард Дьекереш с пенальти увеличивает преимущество хозяев.

Видео момента можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Виктор Дьекереш Фил Фоден
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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