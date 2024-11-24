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Чемпионат Италии
Наполи
24.11.2024 19:00 – FT 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:04
1552
9

Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А

Поединок 13-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 1:0, забил Лукаку

24 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:04
1552
9
Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 54-й минуте забил Ромелу Лукаку. Ассист на бельгийца отдал Джованни Ди Лоренцо.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел, но на 66-й попал в перекладину.

Это был первый матч волков под руководством Клаудио Раньери после увольнения Ивана Юрича, который был отправлен в отставку из-за слабых результатов.

Благодаря этой победе Наполи набрал 29 очков и единолично возглавил таблицу чемпионата Италии. У Ромы 13 пунктов и 12-я позиция.

Серия А 2024/25. 13-й тур, 24 ноября

Наполи – Рома – 1:0

Гол: Лукаку, 54

Наполи: Мерет, Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Замбо-Ангисса (Фолоруншо, 86), Кварацхелия (Нерес, 67), Лукаку (Симеоне, 79), Политано (Маццокки, 86).

Рома: Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини (Дибала, 88), Челик (Абдельхамид, 78), Пеллегрини (Бальданци, 46), Пизилли (Даль, 78), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Хуммельс, 46), Довбик.

Предупреждения: Ндика (38), Пизилли (60), Кристанте (90+1).

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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KIPR ALECS
Довбик вообще нулячий
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+8
GloryUkraine
Раньєрі тренер, а не фокусник. Ще й перша гра на виїзді проти Наполі. 
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
VovanSidorovi4
Такой опыт будет у Артёма, столько разных тренеров в перпективном проекте.
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+2
MIRRA
Ну, Наполі - не самий кращий варіант суперника для дебюту тренера, ще й враховуючи стан Роми....
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+1
Bohum
Як би цього коня замінити в нападі на запасного воротаря,було б більше користі.Стидоба ходяча.
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-1
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