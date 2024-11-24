Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А

24 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

Поединок прошел на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол на 54-й минуте забил Ромелу Лукаку. Ассист на бельгийца отдал Джованни Ди Лоренцо.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел, но на 66-й попал в перекладину.

Это был первый матч волков под руководством Клаудио Раньери после увольнения Ивана Юрича, который был отправлен в отставку из-за слабых результатов.

Благодаря этой победе Наполи набрал 29 очков и единолично возглавил таблицу чемпионата Италии. У Ромы 13 пунктов и 12-я позиция.

Серия А 2024/25. 13-й тур, 24 ноября

Наполи – Рома – 1:0

Гол: Лукаку, 54

Наполи: Мерет, Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Замбо-Ангисса (Фолоруншо, 86), Кварацхелия (Нерес, 67), Лукаку (Симеоне, 79), Политано (Маццокки, 86).



Рома: Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини (Дибала, 88), Челик (Абдельхамид, 78), Пеллегрини (Бальданци, 46), Пизилли (Даль, 78), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Хуммельс, 46), Довбик.



Предупреждения: Ндика (38), Пизилли (60), Кристанте (90+1).