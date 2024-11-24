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Чемпионат Италии
Наполи
24.11.2024 19:00 – FT 1 : 0
Рома
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Италия
24 ноября 2024, 23:34 |
1194
0

«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика

Главный тренер римлян прокомментировал результат игры с Наполи (0:1)

24 ноября 2024, 23:34 |
1194
0
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома. Коллективы сыграли на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник волков Клаудио Раньери, для которого это был дебютный матч во главе римского коллектива после возвращения, прокомментировал поражение своих подопечных:

«Если оглянуться назад, у нас были проблемы, и именно поэтому меня пригласили. Мы играли против команды, которая борется за чемпионство. Я доволен своими игроками. Мы допустили некоторые ошибки, о которых поговорим в течение недели, но голод, стремление вернуться на правильный путь были видны.

Нам предстоит много работы, но я чувствую позитив. Целью было больше владеть мячом, и мы сделали это во втором тайме. Мы также не позволили Наполи создавать много моментов благодаря диагональным рывкам. Мы заметили, что временами Лукаку преследовали двое наших защитников, оставляя Кварацхелию без опеки. Он упустил один момент, когда был совершенно свободен уже на первой минуте, но, к счастью, Эль-Шаарави успел сместиться и перекрыть зону.

Я подумал, что таким образом мы станем более организованными и постараемся закрепиться в игре. Я рискнул выпустить Дибалу на последние минуты, потому что он может достать что угодно из своего волшебного арсенала. Со вчерашнего дня он не чувствовал боли, поэтому я сказал: «Хорошо, попробуй».

Думаю, на этой неделе он должен быть в порядке, посмотрим, сможет ли он сыграть против Тоттенхэма в Лондоне. Естественно, когда я пришел, команда была немного замкнута, но, думаю, к началу второго тайма мы стали немного раскрываться. У нас был момент с ударом головой Довбика, а также шанс Бальданци. Мы знаем, что предстоит еще много работы, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы реагировать, а не сидеть и жалеть себя», – сказал Раньери.

Видеообзор матча Наполи – Рома (1:0)

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Клаудио Раньери Наполи Рома Рим Наполи - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу пресс-конференция Артем Довбик
Даниил Агарков Источник: Football-Italia
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