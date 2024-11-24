Наполи – Рома – 1:0. Мяч Лукаку и перекладина Довбика. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2024/25
24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.
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Коллективы сыграли на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян и отыграл всю встречу без голевых действий.
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Серия А 2024/25. 13-й тур, 24 ноября
Наполи – Рома – 1:0
Гол: Лукаку, 54
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Лукаку, 54 мин.
События матча
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