Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Рома – 1:0. Мяч Лукаку и перекладина Довбика. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
24.11.2024 19:00 – FT 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:39
3154
0

Наполи – Рома – 1:0. Мяч Лукаку и перекладина Довбика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2024/25

24 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:39
3154
0
Наполи – Рома – 1:0. Мяч Лукаку и перекладина Довбика. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян и отыграл всю встречу без голевых действий.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 13-й тур, 24 ноября

Наполи – Рома – 1:0

Гол: Лукаку, 54

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Лукаку, 54 мин.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
По теме:
Леганес – Реал – 0:3. Мбаппе, Вальверде, Беллингем. Видео голов и обзор
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Ипсвич – Манчестер Юнайтед – 1:1. Дебют Аморима. Видео голов и обзор
Наполи Рома Рим Наполи - Рома видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Ромелу Лукаку
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А
Футбол | 24 ноября 2024, 20:55 6
Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А
Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А

Поединок 13-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 1:0, забил Лукаку

ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
Футбол | 24 ноября 2024, 06:14 0
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой

Легендарный голкипер наконец поделился своей историей

ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
Бокс | 24.11.2024, 07:05
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег
Футбол | 24.11.2024, 20:01
Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег
Конец ужасной серии. Рух благодаря пенальти переиграл Левый берег
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Футбол | 24.11.2024, 07:25
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
23.11.2024, 01:49
Бокс
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
22.11.2024, 21:25 2
Теннис
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
22.11.2024, 16:25 2
Футбол
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 48
Футбол
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
23.11.2024, 04:32
Футбол
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01 1
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 2
Бокс
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем