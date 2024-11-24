24 ноября проходит матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

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Коллективы играют на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян.

На 66-й минуте украинец после навеса в штрафную сыграл головой и попал в перекладину. Римляне упустили шанс сравнять счет. Первым в этой игре на 54-й отличился Ромелу Лукаку.

ФОТО. Довбик попал в перекладину в матче с Наполи. Лицо и эмоции Артема