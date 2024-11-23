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Италия
23 ноября 2024, 01:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 02:02
30
0

Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября поединок 13-го тура итальянской Серии А

23 ноября 2024, 01:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 02:02
30
0
Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и римская «Рома».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Наполи – Рома
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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