В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и римская «Рома».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А