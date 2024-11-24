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Италия
24 ноября 2024, 01:18 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:20
38
0

Наполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 ноября в 19:00 по Киеву

24 ноября 2024, 01:18 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:20
38
0
Наполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 ноября на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 13-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Наполи

Команда устроила своим болельщикам максимальные эмоциональные качели в последнее время. Сначала было долгожданное чемпионство - первое со времен Марадоны. Но еще не взяв скудетто, партенопеи начали сдуваться. Подметивший это Спаллетти ушел сразу после оформление титула. И сезон 2023/2024 показал его правоту: чемпион, меняя тренеров, провалился, закончив за пределами зоны еврокубков. И вот такое наследство, еще и со сбегающим Осимхеном, досталось Конте. Но тот не привык пасовать перед проблемами, если ему создают условия - а в Неаполь вместе с Антонио появились и футболисты, в том числе и его любимчик, Лукаку. Поначалу были проблемы: тяжелый проход в кубке, разгромное поражение от Вероны. Но потом Хвича и компания выиграли 9 из 10 матчей, и только с Ювентусом была нулевая ничья. Сдулись футболисты только в ноябре, разгромно уступив Аталанте и ограничившись ничьей с Интером - но все равно остались первыми.

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Рома

Клуб начнет поединок с третьим наставником в этом сезоне. Изначально какой-то поспешной выглядела предыдущая рокировка наставников, когда местного кумира, Де Росси, сняли после первых же осечек. Иван Юрич в столице не задержался, что было в целом ожидаемо. Он приходил на фоне фанатских протестов и конфликтов в руководстве. Поначалу была пара побед хотя бы в Серии А, но вскоре уже волки проигрывали 1:5 Фиорентине, на что наставник реагировал дракой со своим же футболистом в раздевалке. Точкой для него стали 2:3 с Болоньей - за время паузы на игры сборных джалоросси уговорили вернуться на тренерский пост Раньери - ветеран до этого дважды возглавлял клуб.

Статистика личных встреч

У партенопеи была серия из 7 очных матчей без поражений. Но в прошлом сезоне волки набрали с ними 4 очка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что назначение Раньери поможет раздобыть хотя бы ничью. Конте победа нужна не меньше после пары осечек, и он ее добудет (коэффициент - 1,79)

Прогноз Sport.ua
Наполи
24 ноября 2024 -
19:00
Рома
Победа Наполи 1.79 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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