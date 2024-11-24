Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев, Артем провел на поле все 90 минут
24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.
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Коллективы сыграли на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян и отыграл всю встречу без голевых действий. На 66-й он попал в перекладину.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
Лучшим игроком матча был признан хавбек Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса (7.8). У автора единственного гола Ромелу Лукаку показатель чуть ниже – 7.1.
Оценки WhoScored за матч Наполи – Рома (1:1)
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