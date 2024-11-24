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Италия
24 ноября 2024, 21:50 |
699
0

Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев, Артем провел на поле все 90 минут

24 ноября 2024, 21:50 |
699
0
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

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Коллективы сыграли на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян и отыграл всю встречу без голевых действий. На 66-й он попал в перекладину.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком матча был признан хавбек Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса (7.8). У автора единственного гола Ромелу Лукаку показатель чуть ниже – 7.1.

Оценки WhoScored за матч Наполи – Рома (1:1)

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Андре-Франк Замбо-Ангисса Ромелу Лукаку Артем Довбик Наполи Рома Рим Наполи - Рома WhoScored оценки Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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