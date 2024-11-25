Челси купит голкипера Реала в 2025 году. Возлагали большие надежды

19-летний голкипер «Реала» Фран Гонсалес может покинуть мадридский клуб.

По информации Elgoldigital, на испанского голкипера положил глаз лондонский «Челси». Ожидается, что «синие» сделают предложение «Реалу» летом 2025 года. Лондонцы предлагают Гонсалесу куда большую зарплату чем в «Реале» и игровое время, что может убедить вратаря.

Гоналес – резервный вратарь «Реала», который выступает за «Кастилью» – вторую команду «сливочных». Гонсалес является одним из самых перспективных вратарей «Реала», который регулярно привлекается к тренировкам с резервной командой и даже был в заявке на победный финал ЛЧ 2023/24.

Ранее талант Франа Гонсалеса оценил Юрген Клопп.