Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?

Глобальная компания по производству энергетических напитков Red Bull уведомила о том, что немец Юрген Клопп с 1 января 2025 года приступит к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления.

Клопп хочет переманить в футбольный проект Red Bull двух молодых талантов «Реала» – 15-летнего нападающего Энцо Алвеса – сына Марсело и вратаря Франа Гонсалеса, который является третьим голкипером в «королевском клубе».

В обязанности Клоппа в Ред Булл будет входить консультирование всех команд системы по вопросам тренерской работы, игровой философии, развития и трансфера молодых талантов.