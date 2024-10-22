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  4. Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Испания
22 октября 2024, 01:17 |
146
0

Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?

Фран Гонсалес нравится немецкому специалисту

22 октября 2024, 01:17 |
146
0
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Глобальная компания по производству энергетических напитков Red Bull уведомила о том, что немец Юрген Клопп с 1 января 2025 года приступит к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления.

Клопп хочет переманить в футбольный проект Red Bull двух молодых талантов «Реала» – 15-летнего нападающего Энцо Алвеса – сына Марсело и вратаря Франа Гонсалеса, который является третьим голкипером в «королевском клубе».

В обязанности Клоппа в Ред Булл будет входить консультирование всех команд системы по вопросам тренерской работы, игровой философии, развития и трансфера молодых талантов.

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Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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