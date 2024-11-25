Украинка не сумела пробиться в основу турнира WTA 125 в Аргентине
Александра Олейникова в отборе к соревнованиям в Буэнос-Айресе проиграла Робин Андерсон
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 308) не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.
В единственном матче квалификации украинка в двух сетах проиграла Робин Андерсон (США, WTA 266) за 1 час и 40 минут.
WTA 125 Буэнос-Айрес. Грунт. Квалификация
Робин Андерсон (США) – Александра Олейникова (Украина) – 6:4, 6:3
Это была первая встреча соперниц.
В 1/16 финала Робин сыграет против второй сеяной Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 86).
Олейникова на прошлой неделе выступала на соревнованиях идентичной категории в Колине, Чили. Там она добралась до 2-го раунда основы из квалификации, где проиграла Нине Стоянович.
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