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WTA
21 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:08
81
0

Отдала сет с 3:0. Олейникова завершила выступления на турнире в Чили

Александра проиграла Нине Стоянович в 1/8 финала соревнований WTA 125 в Колине

21 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:08
81
0
Отдала сет с 3:0. Олейникова завершила выступления на турнире в Чили
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 308) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила Нине Стоянович (Сербия, WTA 432) за 1 час и 28 минут.

WTA 125 Колина. Грунт. 1/8 финала

Нина Стоянович (Сербия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:4, 6:2

В первой партии Олейникова побеждала 3:0 с одним брейком, но не сумела удержать преимущество.

Это была первая встреча соперниц.

В 3-м раунде 125-тысячника в Чили Стоянович сыграет против шестой сеяной Дарьи Семенистой (Латвия, WTA 121).

Олейникова в Колине стартовала из квалификации, где в единственном матче отбора одолела Илену Ин-Альбон. На старте основной сетки украинка выиграла у Мартины Капурро Таборды – это была первая победа в карьере украинки в основе турниров WTA.

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Александра Олейникова Нина Стоянович WTA Колина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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