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WTA
19 ноября 2024, 17:42 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:31
464
0

Украинка впервые в карьере выиграла матч в основной сетке турнира WTA 125

Александра Олейникова вышла во 2-й раунд грунтовых соревнований в Колине

19 ноября 2024, 17:42 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:31
464
0
Украинка впервые в карьере выиграла матч в основной сетке турнира WTA 125
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 308) вышла во 2-й раунд грунтового турнира WTА 125 в Колине (Чили).

Украинка стартовала в квалификации. В единственном матче отбора она переиграла Илену Ин-Альбон (Швейцария, WTA 347). В 1/16 финала основы Олейникова в двух партиях справилась с Мартиной Капурро Табордой (Аргентина, WTA 328).

WTA 125 Колина. Грунт

  • Квалификация: Александра Олейникова (Украина) [2] – Илена Ин-Альбон (Швейцария) – 6:3, 6:2
  • 1/16 финала: Александра Олейникова (Украина) [Q] – Мартина Капурро Таборда (Аргентина) [Q] – 6:3, 7:5

Олейникова во второй раз в карьере пробилась в основу 125-тысячника и впервые добыла победу в основной сетке. В сентябре 2023 года она уступила в 1/16 финала турнира WTA 125 в Любляне Зейнеп Сонмез.

Во 2-м раунде в Колине Олейникова сыграет против победительницы противостояния Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 86) – Нина Стоянович (Сербия, WTA 432).

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Александра Олейникова WTA Колина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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