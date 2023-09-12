Олейникова проиграла на старте турнира в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова проиграла турчанке Зейнеп Сонмез в первом круге турнира WTA 125 в словенской столице Любляне.

Обе теннисистки показали примерно равное качество игры на первой подаче, но Олейникова выиграла значительно меньше розыгрышей на второй подаче. Также украинка сделала всего два брейка из восьми попыток, а ее соперница – пять из семи.

WTA 125, Любляна, Словения, грунт

1 круг

Зейнеп Сонмез (Турция) – Александра Олейникова (Украина) – 6:3, 6:4.