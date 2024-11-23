У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем

В субботу, 21 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе и вышел на поле на 67-й минуте. После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил выступление Зинченко в 6.2 балла.

Героем матча стал вингер лондонского клуба Букайо Сака, который забил в матче гол и сделал один ассист. Сака получил от WhoScored оценку 8.4 балла.

Оценки матча Арсенал – Ноттингем Форест от WhoScored