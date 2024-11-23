Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Англия
23 ноября 2024, 20:30 |
2758
0

У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем

«Канониры» одержали победу со счетом 3:0

23 ноября 2024, 20:30 |
2758
0
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 21 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко остался в запасе и вышел на поле на 67-й минуте. После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил выступление Зинченко в 6.2 балла.

Героем матча стал вингер лондонского клуба Букайо Сака, который забил в матче гол и сделал один ассист. Сака получил от WhoScored оценку 8.4 балла.

Оценки матча Арсенал – Ноттингем Форест от WhoScored

По теме:
Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд
ВИДЕО. Это разгром. Тоттенхэм забил четвертый гол в ворота Манчестер Сити
ВИДЕО. Тоттенхэм забил третий гол в ворота Манчестер Сити
WhoScored оценки Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Ноттингем Форест
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер
Футбол | 23 ноября 2024, 09:13 0
Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер
Ротань отреагировал на слухи о переходе Калюжного в Динамо или Шахтер

Иван сосредоточен на играх за «Александрию»

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Бокс | 23 ноября 2024, 00:32 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»

Бывший соперник Майка высказался об этом бое

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 23.11.2024, 19:55
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
Футбол | 23.11.2024, 19:53
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
Теннис | 22.11.2024, 21:25
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
22.11.2024, 05:05 3
Футбол
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
21.11.2024, 19:02 3
Бокс
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52 3
Бокс
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
23.11.2024, 09:00 18
Футбол
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
22.11.2024, 07:45
Футбол
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
22.11.2024, 16:25
Футбол
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем