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Чемпионат Испании
Леганес
24.11.2024 19:30 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
24 ноября 2024, 21:24 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:34
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Голы звезд. Реал без Лунина разбил Леганес и сократил отставание от Барсы

Мадридский клуб переиграл соперников со счетом 3:0 в 14-м туре Ла Лиги

24 ноября 2024, 21:24 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:34
908
1
Голы звезд. Реал без Лунина разбил Леганес и сократил отставание от Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Леганес и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Бутарке. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за королевский клуб отличились Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем. Винисиус Жуниор занес себе в актив ассист на французского форварда.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал Тибо Куртуа, который восстановился после травмы.

Сейчас Реал с 30 пунктами и одной игрой в запасе занимает второе место в таблице чемпионата Испании. У лидера Барселоны 34 очка. Леганес с 14 баллами идет 14-м.

Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября

Леганес – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 85

Леганес: Дмитрович, Хави, Настасич, Серхио Гонсалес, Мунир (Раба, 59), Брашанац (Аллер, 75), Хуан Крус, Неу (Чикко, 58), Тапия, Альтимира (Розье, 75), де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 86).

Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем (Эндрик, 87), Себальос, Камавинга, Гюлер (Браим Диас, 75), Мбаппе (Модрич, 83), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: де ла Фуэнте (49), Альтимира (69).

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Федерико Вальверде Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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KirTheKing
в среду будет заочный финал лиги чемпионов с ливерпулем
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