В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леганес» и мадридский «Реал».

Игра пройдет в Леганесе на стадионе «Эстадио Мунисипаль ду Бутарке»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Леганес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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