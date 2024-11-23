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Чемпионат Испании
Леганес
24.11.2024 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 ноября 2024, 01:45 |
24
0

Леганес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 24 ноября в 19:30 по Киеву

23 ноября 2024, 01:45 |
24
0
Леганес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леганес» и мадридский «Реал».

Игра пройдет в Леганесе на стадионе «Эстадио Мунисипаль ду Бутарке»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Леганес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Леганес – Реал Мадрид
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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