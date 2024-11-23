24.11.2024 19:30 - : -
Испания23 ноября 2024, 01:45 |
24
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Леганес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 24 ноября в 19:30 по Киеву
23 ноября 2024, 01:45 |
24
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В воскресенье, 24 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леганес» и мадридский «Реал».
Игра пройдет в Леганесе на стадионе «Эстадио Мунисипаль ду Бутарке»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Леганес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леганес – Реал МадридСмотреть трансляцию
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