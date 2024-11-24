Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок состоится 24 ноября в 19:30 по Киеву
24 ноября на «Бутарке» пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором «Леганес» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.
Леганес
Команда уже поднималась в Ла Лигу в 2016-м году. Тогда пепинерос смогли продержаться на уровне высшего испанского дивизиона 4 сезона кряду. Но, вернувшись в Сегунду, там не блистали. Рывок был совершен в прошлой темпораде, при Борхе Хименесе. Он принял летом прошлого года клуб, что был только 14-м в итоговой таблице в 2013-м году, и вывел его на первое место. Более того, скромный проект вполне может заносить себе в актив нынешний старт. У него был хороший старт, из победы над Лас-Пальмасом при паре ничьих. Потом, правда, новичок в основном проигрывал, максимум оформлял ничьи. Но в трех крайних турах к этому прибавили победы над Сельтой и Севильей дома, обе сухие. А между ними выдали зрелищную выездную перестрелку с Жироной, но там все-таки уступили 3:4.
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Реал Мадрид
Клуб показывает любопытную тенденцию: Анчелотти добивается весомых успехов, но с интервалом в год. Триумфальными получились первый его сезон после возвращения в столицу Испании, да и прошлая темпорада, с очередной победой в Лиге чемпионов и Примере. Но сейчас даже подписание Мбаппе не спасло от явного регресса. В еврокубке испанский гранд чередует непростые победы (Штутгарт и дортмундская Боруссия) и поражения (причем не топовым соперниками, Лиллю и нынешнему Милану). В Примере особняком стоит напрочь проигранное Эль Класико. Но очки терялись и до 0:4 с Барселоной - трижды на выезде, с Мальоркой, Лас-Пальмасом и Атлетико, играли вничью 1:1. Впрочем, осечка сине-гранатовых с Реал Сосьедад позволила снова возродить интригу в споре за титул.
Статистика личных встреч
Последние очные поединки складывались неожиданно тяжело для галактикос: по одной победе при паре ничьих в четырех матчах.
Прогноз
Букмекерские конторы уверенны, что после паузы на игры сборных сливочные избегут осечки. Стоит ставить на них при форе -1 гол (коэффициент - 1,72).
19:30
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