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Чемпионат Испании
Леганес
24.11.2024 19:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
24 ноября 2024, 01:25 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:26
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0

Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 ноября в 19:30 по Киеву

24 ноября 2024, 01:25 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:26
35
0
Леганес – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24 ноября на «Бутарке» пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором «Леганес» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Леганес

Команда уже поднималась в Ла Лигу в 2016-м году. Тогда пепинерос смогли продержаться на уровне высшего испанского дивизиона 4 сезона кряду. Но, вернувшись в Сегунду, там не блистали. Рывок был совершен в прошлой темпораде, при Борхе Хименесе. Он принял летом прошлого года клуб, что был только 14-м в итоговой таблице в 2013-м году, и вывел его на первое место. Более того, скромный проект вполне может заносить себе в актив нынешний старт. У него был хороший старт, из победы над Лас-Пальмасом при паре ничьих. Потом, правда, новичок в основном проигрывал, максимум оформлял ничьи. Но в трех крайних турах к этому прибавили победы над Сельтой и Севильей дома, обе сухие. А между ними выдали зрелищную выездную перестрелку с Жироной, но там все-таки уступили 3:4.

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Реал Мадрид

Клуб показывает любопытную тенденцию: Анчелотти добивается весомых успехов, но с интервалом в год. Триумфальными получились первый его сезон после возвращения в столицу Испании, да и прошлая темпорада, с очередной победой в Лиге чемпионов и Примере. Но сейчас даже подписание Мбаппе не спасло от явного регресса. В еврокубке испанский гранд чередует непростые победы (Штутгарт и дортмундская Боруссия) и поражения (причем не топовым соперниками, Лиллю и нынешнему Милану). В Примере особняком стоит напрочь проигранное Эль Класико. Но очки терялись и до 0:4 с Барселоной - трижды на выезде, с Мальоркой, Лас-Пальмасом и Атлетико, играли вничью 1:1. Впрочем, осечка сине-гранатовых с Реал Сосьедад позволила снова возродить интригу в споре за титул.

Статистика личных встреч

Последние очные поединки складывались неожиданно тяжело для галактикос: по одной победе при паре ничьих в четырех матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны, что после паузы на игры сборных сливочные избегут осечки. Стоит ставить на них при форе -1 гол (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Леганес
24 ноября 2024 -
19:30
Реал Мадрид
Фора Реала (-1) 1.72 Сделать ставку
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Леганес Реал Мадрид Леганес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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