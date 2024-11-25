«Нужно подумать». Анчелотти оценил игру Реала против Леганеса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы своей команды над «Леганесом» (3:0) в 14 туре испанской Ла Лиги.

«Это был хороший матч против «Леганеса» с самого начала до конца, "Реал" был компактным и сосредоточенным. Мы немного изменили позицию двух нападавших. Те хорошие ощущения, которые мы испытали после игры с «Осасуной», мы подтвердили сегодня. Мы гораздо более компактны и сосредоточены.

«Леганес» меняет свою систему игры. Это нас не удивило. Они смелая команда, и дома они сложны, но мы были точными во владении мячом и имели хорошие возможности.

Мбаппе больше привык играть слева. Играть с фланга – это больше утомительно, чем играть внутри. Винисиус вернулся в четверг из сборной, а Мбаппе был посвежее. Он забил гол после фантастического ассиста Винисиуса. Понемногу они оба улучшаются.

Мне нужно подумать о позиции Вальверде на «Энфилде». В центре поля мы хорошо играли, потому что Камавинга на своем лучшем уровне. Себальос провел полноценный матч, а Модрич всегда играет очень хорошо.

Себальос много помог, и Арда тоже, с креативностью в последней трети поля, а также был близок к голу. Он провел полноценный матч. Это игроки, на которых мы можем полагаться в этот момент, потому что требования к матчам очень высоки, и нам нужны все.

Асенсио не боится и всегда очень хорошо расположен. Менди не в основном составе – это технические решения и ничего больше. Фран играет очень хорошо, но он будет очень важен для матча в среду», – заявил итальянец.

«Реал» находится на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги. У подопечных Карло Анчелотти есть в своем активе 30 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.